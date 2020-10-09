12 bin liraya aldığı otomobile 110 bin lira harcadı

Zonguldak Alapl\u0131'da ya\u015fayan klasik otomobil tutkunu bir ki\u015fi 12 bin liraya ald\u0131\u011f\u0131 1980 model 131-\u015eahin marka otomobile 110 bin lira harcayarak modifiye etti.,Klasik otomobil tutkunu Recep Bozkurt 131 \u015eahin model ve at\u0131l halindeki otomobili iki sene \u00f6nce 12 bin liraya sat\u0131n ald\u0131. Arac\u0131 modifiye etmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayan ve ayn\u0131 zamanda kendisi Ara\u00e7 \u00c7ekicisi olan Recep Bozkurt 131 \u015eahin tutkunlar\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015ferek orijinal par\u00e7alar\u0131 buldu. \u0130ki ay s\u00fcren yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma sonucu 131 \u015eahin marka otomobile 110 bin lira masraf eden Recep Bozkurt arac\u0131 modifiye etti. 10 y\u0131ldan beri kazal\u0131 arabalar\u0131n\u0131 \u00e7ekti\u011fini ve bo\u015f zamanlar\u0131 klasik ara\u00e7lar \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Recep Bozkurt \u015f\u00f6yle dedi:\r\n,Arac\u0131n baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmlerini g\u00fc\u00e7lendirdi\u011fini ifade eden Bozkurt, "Biz bu i\u015fe g\u00f6n\u00fcl verdik. \u00dczerinde oynama yaparak 110 bin TL harcama yapt\u0131k. Arac\u0131m\u0131zda \u00e7ok \u00f6zelikleri var. 2020 y\u0131l\u0131nda olan arabalarda olmayan \u00f6zellikleri var. Biz arabam\u0131zla sa\u011fda solda egzoz ba\u011f\u0131rtt\u0131rm\u0131yoruz. Bu drift yapan arkada\u015flar gibi yapm\u0131yoruz. Onlara da s\u00f6yl\u00fcyorum, l\u00fctfen b\u00f6yle \u015feyler yapaca\u011f\u0131n\u0131za araban\u0131z\u0131 g\u00fc\u00e7lendirin. Egzoz yerine m\u00fczik tesisat\u0131 tak\u0131n. M\u00fczik tesisat\u0131 herkesin kula\u011f\u0131na ho\u015f gelir ama egzoz sesi kimsenin kula\u011f\u0131na ho\u015f gelmez. Arabada yatabilirsiniz, o kadar s\u00f6yleyeyim. Eve gitmek yerine arabada bile kalabilirsiniz, araba sevgisi b\u00f6yle bir \u015fey. Biz babadan kalma klasik arabalarla b\u00fcy\u00fcd\u00fck. \u00c7ocuklu\u011fumuzdan gelen bir tutku bu. Arabay\u0131 g\u00f6renler foto\u011fraf \u00e7ekilmek istiyorlar" diye konu\u015ftu.\r\n,Otomobil ise 2019 y\u0131l\u0131nda klasik otomobil fuar\u0131nda sergilendi ve b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc.\r\n,Kaynak: \u0130HA,"10 y\u0131ld\u0131r kazal\u0131 arabalar\u0131n\u0131 \u00e7ekiyorum, Arabam\u0131za gelecek olursak \u015eahini \u00e7ok y\u0131pranm\u0131\u015f bir \u015fekilde ald\u0131k. 12 bin liraya ald\u0131k. 110 bin civar\u0131nda ba\u015ftan a\u015fa\u011f\u0131ya t\u00fcm elektrik aksam\u0131ndan tutun s\u00fcspansiyon, otomatik kap\u0131, otomatik cam, geri vites sensoru, ya\u011fmur sensoru, far sens\u00f6r\u00fc, arka Kameras\u0131 ve koltuk \u0131s\u0131tma bunlara benzer \u015feyler mevcut. Mar\u015fpiyellerde \u00e7elik borulardan g\u00fc\u00e7lendirme var. Yani ortalama 110 bin lira civar\u0131nda bize maliyeti oldu. Bu bir tutku, a\u015fk. Eve gitmek yerine arabada bile kalabilirsiniz, araba sevgisi b\u00f6yle bir \u015fey. Arabam\u0131z tam \u0130talyan model g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc i\u00e7iyle d\u0131\u015f\u0131yla benzetmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k" ifadelerini kulland\u0131.\r\n