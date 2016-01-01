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12 yıl tırnaklarını kesmedi
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35 yaşındaki Rus Elena Shilenkova, 4 yıl boyunca tırnaklarını kesmeyince 12 cm kadar uzattı.
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