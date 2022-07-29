TIP FAKÜLTESİNE KABUL ALDI

.,2024 sonbahar\u0131na kadar derse ba\u015flamayacak olsa da Alena, Arizona Eyalet \u00dcniversitesi ve Oakwood \u00dcniversitesi'nde \u00e7ift lisans biyolojik bilim programlar\u0131na kay\u0131tl\u0131.,ABD'de 13 ya\u015f\u0131nda bir dahi \u00e7ocuk, liseyi bitirdikten sadece bir y\u0131l sonra t\u0131p fak\u00fcltesine kabul edildi.,Alena Analeigh, may\u0131s ay\u0131nda Alabama \u00dcniversitesi Heersink T\u0131p Okulu'ndan erken kabul mektubu ald\u0131ktan sonra t\u0131p fak\u00fcltesine kabul edilen en gen\u00e7 Afrikal\u0131 Amerikal\u0131 oldu.,Bilim merakl\u0131s\u0131 Alena, gen\u00e7 k\u0131zlara bilim, teknoloji, m\u00fchendislik ve matematik kariyer yollar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmeleri i\u00e7in ilham verebilmekten gurur duydu\u011funu s\u00f6yledi.,Fort Worth, Teksas'\u0131n hemen d\u0131\u015f\u0131nda annesiyle birlikte ya\u015fayan Alena, etkileyici \u00f6zge\u00e7mi\u015fi ve ba\u015far\u0131s\u0131 i\u00e7in zaman y\u00f6netimi becerilerine ve disiplinine g\u00fcvendi\u011finin s\u00f6yledi. Alena'n\u0131n \u00f6\u011frenmeye a\u00e7l\u0131\u011f\u0131 gen\u00e7 ya\u015fta belli oldu.,Gencin ba\u015far\u0131lar\u0131 bununla da bitmiyor. Ge\u00e7en y\u0131l \u00fcniversiteden mezun olduktan hemen sonra Alena, NASA'n\u0131n en gen\u00e7 stajyeri oldu.,\u0130ki ya\u015f\u0131na geldi\u011finde, okumay\u0131 \u00f6\u011frenmeye ba\u015flad\u0131. Be\u015finci s\u0131n\u0131fta ise lise cebir \u00f6\u011frenmeye ba\u015flad\u0131.