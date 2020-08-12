1400 rakımda kan ter içinde ekmek mücadelesi

Diyarbak\u0131r\u2019dan Eski\u015fehir\u2019in Sar\u0131cakaya il\u00e7esindeki Bey Yaylas\u0131\u2019na gelen mevsimlik i\u015f\u00e7iler, me\u015fe odunlar\u0131ndan mangal k\u00f6m\u00fcr\u00fc \u00fcretiyor. ,\u00d6nce toplanan odun par\u00e7alar\u0131 g\u00fcnlerce s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan tepe \u015feklinde diziliyor. , Ormanl\u0131k alanda yap\u0131lan i\u015flemler s\u0131ras\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kmamas\u0131 i\u00e7in de gece-g\u00fcnd\u00fcz n\u00f6bet tutuluyor. K\u00f6m\u00fcrleri par\u00e7alay\u0131p \u00e7uvallara dizen i\u015f\u00e7iler, yo\u011fun duman ve s\u0131cakl\u0131k alt\u0131nda g\u00fcnde 13-14 saat \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,Daha sonra \u00fczeri saman ve toprakla kaplanan odun tepeleri mangal k\u00f6m\u00fcr\u00fc elde edilmek i\u00e7in tam 1 ay boyunca i\u00e7ten yak\u0131l\u0131yor.,\u00c7al\u0131\u015fanlardan Diyarbak\u0131r \u00dcniversitesi \u0130lahiyat Fak\u00fcltesi\u2019nde e\u011fitim g\u00f6ren 4. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Abd\u00fcsselam Kinay, yapt\u0131klar\u0131 i\u015fin zor oldu\u011funu s\u00f6yledi. Kinay, "Sabah saat 06.30\u2019da kalk\u0131yoruz. Kahvalt\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131ktan sonra i\u015fe ba\u015fl\u0131yoruz. Ak\u015fama kadar \u00f6\u011fle aras\u0131 hari\u00e7 g\u00fcn boyu \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Odunun a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131, s\u0131cakl\u0131k, duman ve ate\u015f bunlar i\u015fin zorluklar\u0131. Bir de da\u011fda oldu\u011fumuz i\u00e7in rampa da var. Zorluklar \u00fcst \u00fcste gelince insan biraz yoruluyor. Al\u0131n teri oldu\u011fu i\u00e7in, helal r\u0131z\u0131k oldu\u011fu i\u00e7in mecburen katlan\u0131yoruz. Bo\u015f dola\u015faca\u011f\u0131m\u0131za, a\u00e7 dola\u015faca\u011f\u0131m\u0131za bu i\u015fi yap\u0131yoruz. Normalde sezonluk olarak 6 ay \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Bu s\u00fcrede i\u015f\u00e7ilerin kapasitesine g\u00f6re ki\u015fi ba\u015f\u0131 2-3 kamyon yap\u0131labiliyor. Gelir-gider, vergi derken az bir kar kal\u0131yor" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Diyarbak\u0131rl\u0131 Selahattin Kinay ise emeklerinin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 alamad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti. ,Selahattin Kinay, "Hava \u00e7ok s\u0131cak bir de bu s\u0131cakta ate\u015f ile m\u00fccadele ediyoruz. Buna kar\u015f\u0131l\u0131k bu sene eme\u011fimizin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 da alam\u0131yoruz. Ge\u00e7en y\u0131l tonunu 2500 liraya satarken \u015fu anda 2 bin liraya satam\u0131yoruz. T\u00fcccarlar bizden 2000'e al\u0131p 8000 liraya kadar verebiliyor. Ger\u00e7ekten \u00e7ok s\u0131cak ve \u00e7ok zorlan\u0131yoruz, hem g\u00fcne\u015f hem de ate\u015f var" \u015feklinde konu\u015ftu.