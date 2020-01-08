15 bin insanın geçim kaynağı tehlikede

Van G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131'nda son d\u00f6nemde g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015flanan zebra midyeler ile tatl\u0131 su kerevitleri, havzadaki do\u011fal t\u00fcrler i\u00e7in b\u00fcy\u00fck tehlike olu\u015fturuyor.,Van G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131'nda uzun y\u0131llard\u0131r incelemelerde bulunan Van Y\u00fcz\u00fcnc\u00fc Y\u0131l \u00dcniversitesi (Van YY\u00dc) Su \u00dcr\u00fcnleri Fak\u00fcltesi Dr. \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Mustafa Akku\u015f, b\u00f6lgeye gelen her yabanc\u0131 t\u00fcr\u00fcn do\u011fal t\u00fcrleri tehdit etti\u011fine dikkat \u00e7ekti.Van G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131\u2019nda her ge\u00e7en g\u00fcn yeni sorunlarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Dr. \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Akku\u015f, \u201cSon zamanlarda sucul ekosistemler \u00fczerinde olu\u015fan bask\u0131, d\u00fcnya kuruldu\u011fundan beri hi\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 bir boyuta ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k y\u00f6netimi olarak da her ge\u00e7en y\u0131l yeni sorunlarla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131yoruz. Gerek k\u00fcresel iklim de\u011fi\u015fimin sucul ekosistemlerde yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 de\u011fi\u015fikler olsun, gerekse de insan odakl\u0131 etkiler olsun, bu noktada Van G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131 stratejik bir \u00f6neme sahiptir. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00fclkemizde k\u00fcresel \u0131s\u0131nmadan en az etkilenecek iki b\u00f6lge var. Bunlardan bir tanesi Do\u011fu Karadeniz B\u00f6lgesi, di\u011feri de Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'dir. Bu b\u00f6lgedeki su kaynaklar\u0131 stratejik bir \u00f6neme sahiptir. Bu y\u00fczden buradaki bozulmalar\u0131 \u00f6nlememiz laz\u0131md\u0131r\u201d dedi.\r\n,Van\u2019\u0131n Zernek ve Sar\u0131memet baraj g\u00f6llerinde g\u00f6r\u00fclen zebra midyeler ile tatl\u0131 su kerevitlerinin, ba\u015fta endemik bir t\u00fcr olan inci kefalleri olmak \u00fczere di\u011fer b\u00fct\u00fcn do\u011fal t\u00fcrlere zarar verdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Yakla\u015f\u0131k 600 bin y\u0131ld\u0131r var oldu\u011fu belirtilen Van G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131'nda \u015fu ana kadar g\u00f6r\u00fclmemi\u015f tatl\u0131 su kerevitleri ile zebra midye gibi yabanc\u0131 t\u00fcrler, do\u011fal ekosisteme de zarar veriyor. Yabanc\u0131 t\u00fcrlerin Van G\u00f6l\u00fc\u2019ne d\u00f6k\u00fclen akarsulara s\u0131\u00e7ramas\u0131yla, 15 bin insan\u0131n ge\u00e7im kayna\u011f\u0131 olan inci kefalinin habitat\u0131na b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde zarar verece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n,Zebra midye ve tatl\u0131 su kerevitlerinin b\u00f6lgedeki su kaynaklar\u0131 i\u00e7in ciddi bir tehdit olu\u015fturdu\u011funa vurgu yapan Akku\u015f, \u201cVan G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131\u2019ndaki su kaynaklar\u0131 \u00fclkemizin di\u011fer kesimlerine g\u00f6re b\u00fcy\u00fck sanayi kurulu\u015flar\u0131n\u0131n olmamas\u0131ndan dolay\u0131 olduk\u00e7a temiz durumdad\u0131rlar. Fakat son y\u0131llarda Van G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131\u2019nda ba\u015fta zebra midye olmak \u00fczere, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ortaya \u00e7\u0131kan tatl\u0131 su kereviti buradaki su kaynaklar\u0131 i\u00e7in ciddi tehditler olu\u015fturuyor. Yabanc\u0131 veyahut istilac\u0131 olarak ifade etti\u011fimiz bu t\u00fcrler, buradaki ekolojik yap\u0131y\u0131 tehdit eder bir boyuta gelmi\u015ftir\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,\u00dcniversitedeki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar olarak yabanc\u0131 t\u00fcrleri b\u00f6lgede istemediklerini ifade eden Akku\u015f, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\u201cBu b\u00f6lgeye her gelecek olan yabanc\u0131 t\u00fcrler, do\u011fal t\u00fcrleri tehdit edecektir. Van G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131\u2019n\u0131n di\u011fer bir \u00f6zelli\u011fi de bu b\u00f6lgedeki endemik \u00e7e\u015fitlili\u011fin y\u00fcksek olmas\u0131d\u0131r. Buradaki akarsudaki bal\u0131klar\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 80-90\u2019l\u0131k k\u0131sm\u0131 d\u00fcnyada sadece Van G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131\u2019na \u00f6zg\u00fcd\u00fcr., D\u0131\u015far\u0131dan getirdi\u011fimiz t\u00fcrlerin nas\u0131l etkiler olu\u015fturaca\u011f\u0131 belirsizdir. D\u0131\u015far\u0131dan gelen t\u00fcrlerle beraber hastal\u0131k geliyor ve buran\u0131n besin a\u011f\u0131na dahil oluyor. Bu t\u00fcrler buradaki ekosistemi belki yok etme durumuna getirecek. Dolay\u0131s\u0131yla havzada yabanc\u0131 t\u00fcr istemiyoruz.\u201d