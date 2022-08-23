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Türkiye Gazetesi

15 bin lira emekli promosyonu alabilirsiniz! Bankalarda promosyon yarışı

15 bin lira emekli promosyonu alabilirsiniz! Bankalarda promosyon yarışı

Emekli maaşlarının Temmuz zammı ile birlikte artması üzerine promosyon tutarları da 8 bin 250 TL'ye kadar yükseldi. Bunun üzerine bankalarda hareketlilik başladı. Adeta rekabete giren bankaların promosyon teklifleri sonrası emekliler bayram edecek. Öyle ki; emeklileri çekmek için promosyon tutarlarında değişime giden banklar, meblağı 15 bin liraya kadar yükselterek müşterileri çekmeyi hedefliyor. İşte emekliler için bankaların belirlediği promosyon teklifleri...

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