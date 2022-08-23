15 bin lira emekli promosyonu alabilirsiniz! Bankalarda promosyon yarışı

Emekli maaşlarının Temmuz zammı ile birlikte artması üzerine promosyon tutarları da 8 bin 250 TL'ye kadar yükseldi. Bunun üzerine bankalarda hareketlilik başladı. Adeta rekabete giren bankaların promosyon teklifleri sonrası emekliler bayram edecek. Öyle ki; emeklileri çekmek için promosyon tutarlarında değişime giden banklar, meblağı 15 bin liraya kadar yükselterek müşterileri çekmeyi hedefliyor. İşte emekliler için bankaların belirlediği promosyon teklifleri...