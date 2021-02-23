15’inde evlendi, 16’sında anne oldu, 20’sinde koca şiddetine dayanamadı ölmek istedi

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan Fatma Bebek (20) koca şiddetine dayanamayarak 1045 Sokak’taki evinin 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Fatma Bebek, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada Bebek’in iki ayağının, sağ kolunun ve belinin kırık olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bebek’in beline platin takıldı. Bu arada, polis dayakçı koca Şahin Bebek’i (31) yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.