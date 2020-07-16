15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaza büründü

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı ve köprüye ay yıldızlı bayrak asıldı.