15 Temmuz Şehitler Köprüsü kırmızı beyaza büründü

Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn (FET\u00d6) ilk olarak ele ge\u00e7irmek i\u00e7in kapatt\u0131\u011f\u0131 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc, darbe giri\u015fiminin 4\u2019\u00fcnc\u00fc y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde \u015fehit ve gazilerin an\u0131s\u0131na k\u0131rm\u0131z\u0131 beyaz renklere b\u00fcr\u00fcn\u00fcrken, havadan \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ise izleyenleri hayran b\u0131rakt\u0131. ,K\u0131rm\u0131z\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcnen k\u00f6pr\u00fc drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla, k\u0131rm\u0131z\u0131 beyaz renklerle \u0131\u015f\u0131kland\u0131r\u0131lan k\u00f6pr\u00fc drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Demokrasi ve Milli Birlik G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla, 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc, k\u0131rm\u0131z\u0131 beyaz renklerle \u0131\u015f\u0131kland\u0131r\u0131ld\u0131 ve k\u00f6pr\u00fcye ay y\u0131ld\u0131zl\u0131 bayrak as\u0131ld\u0131. ,