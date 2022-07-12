15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı

,15 Temmuz 2016 g\u00fcn\u00fc darbe giri\u015fimiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalan T\u00fcrkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdi\u011fi direni\u015f ve m\u00fccadeleyle t\u00fcm d\u00fcnyaya \u00f6rnek te\u015fkil etti. ,15 Temmuz Derne\u011fi ve \u0130stanbul Valili\u011fince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'ne, T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 ile \u00fczerinde "T\u00fcrkiye A\u015fk\u0131na" ve "Vatan, Millet A\u015fk\u0131na" yaz\u0131l\u0131 dev afi\u015flerin as\u0131lmas\u0131 \u00f6ncesinde k\u00f6pr\u00fc giri\u015finde t\u00f6ren d\u00fczenlendi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131yla soka\u011fa d\u00f6k\u00fclen T\u00fcrk milletinin g\u00f6sterdi\u011fi cesaret ve kararl\u0131l\u0131kla elde edilen bu zafer, d\u00fcnyada \u00f6rne\u011fi olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koymaktad\u0131r.,er ya\u015f grubundan insan vard\u0131. Bombalar\u0131n \u00fczerlerine kahramanca gittiler. Burada bir kahramanl\u0131k destan\u0131 yaz\u0131ld\u0131. 6 y\u0131l ge\u00e7ti ancak 60 y\u0131l da ge\u00e7se bizden sonra gelen ku\u015faklar bu kahramanlar\u0131 unutmayacaklar. Hep onlar\u0131 hat\u0131rlay\u0131p hay\u0131rla yad edece\u011fiz." diye konu\u015ftu.,Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan \u0130stanbul Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00d6zlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Hakk\u0131 Turun\u00e7 ile baz\u0131 \u015fehit yak\u0131nlar\u0131 ve gazilerin de aralar\u0131nda bulundu\u011fu grup, 15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde dev T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 ve afi\u015fleri ast\u0131.,T\u00f6rende konu\u015fan 15 Temmuz Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Hakk\u0131 Turun\u00e7, 15 Temmuz hain darbe giri\u015fimi gecesinde insanlar\u0131n vatan ve bayrak sevgisiyle k\u00f6pr\u00fcye gelerek darbeye kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,T\u00fcrk demokrasisini hedef alan bu hain giri\u015fim, T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n demokrasiyi ve se\u00e7ilmi\u015f iradeyi korumak i\u00e7in g\u00f6sterdi\u011fi destans\u0131 direni\u015fle geri p\u00fcsk\u00fcrt\u00fcld\u00fc. ,Turun\u00e7, "15 Temmuz \u015eehitler K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde bir tarafta hainlerin bir tarafta da kahramanlar\u0131n kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi\u011fi bir noktaday\u0131z. Ellerinde silahlar ve her t\u00fcrl\u00fc imkanlar olmas\u0131na ra\u011fmen, g\u00f6\u011fs\u00fcndeki imanla kalbindeki vatan sevgisiyle insanlar buraya ak\u0131n ettiler. ,Zaferle sonu\u00e7lanan bu anlaml\u0131 direni\u015fi ve m\u00fccadele ruhunu toplumsal haf\u0131zada her daim diri tutmak amac\u0131yla \u201c15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik G\u00fcn\u00fc\u201d her y\u0131l \u00f6zenle haz\u0131rlanan \u00e7e\u015fitli etkinliklerle an\u0131l\u0131yor.\r\n