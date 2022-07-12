15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etti.