15 yaşındaki gencin ölümünde şoke eden şüphe

Olay, saat 12.30 s\u0131ralar\u0131nda B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece\u2019nin Kamiloba Mahallesinde meydana geldi. , Edinilen bilgiye g\u00f6re, 3 katl\u0131 apartman\u0131n 2\u2019nci kat\u0131nda ya\u015fayan Tamer Arslan\u2019\u0131(15) yak\u0131nlar\u0131 uyand\u0131rmak i\u00e7in odas\u0131na girdi.\r\n\r\n,Arslan\u2019\u0131 uyand\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fan ailesi, tepki vermedi\u011fini g\u00f6r\u00fcnce durumu sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi.\r\n,Yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan 15 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun kesin \u00f6l\u00fcm nedeninin belirlenmesi i\u00e7in cenazesi Adli T\u0131p\u2019a kald\u0131r\u0131l\u0131rken, gencin uyumadan \u00f6nce y\u00fcksek miktarda enerji i\u00e7ece\u011fi i\u00e7ti\u011fi iddia edildi.,Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri yapt\u0131klar\u0131 incelemenin ard\u0131ndan Tamer Arslan\u2019\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.