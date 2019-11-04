150 bin çoban ithal edeceğiz

T\u00fcrkiye Dam\u0131zl\u0131k Koyun Ke\u00e7i Yeti\u015ftiricileri Merkez Birli\u011fi (T\u00dcDK\u0130YEB) Genel Ba\u015fkan\u0131 Nihat \u00c7elik, 5 bin lira maa\u015f \u00f6denmesine ra\u011fmen \u00e7al\u0131\u015ft\u0131racak \u00e7oban bulamad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. K\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanc\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn meselelerini ve g\u00fcndeme dair konular\u0131 bir grup gazeteciye de\u011ferlendiren \u00c7elik \u201cT\u00fcrkiye\u2019de \u00e7oban meselesi \u00e7\u00f6z\u00fclmeden, k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn problemleri \u00e7\u00f6z\u00fclemez., \u0130nsanlar hayvanc\u0131l\u0131k yapmak istiyor ama \u00e7oban konusunda dertli. Meralar\u0131m\u0131z, co\u011frafyam\u0131z ve iklim \u015fartlar\u0131m\u0131z yeterli. Fakat \u00e7oban bulamad\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in hayvanc\u0131l\u0131k yapam\u0131yoruz. H\u00e2lihaz\u0131rda 150 bin \u00e7oban a\u00e7\u0131\u011f\u0131m\u0131z var. Bunun i\u00e7in Afgan \u00e7oban ithal etmek istiyoruz\u201d dedi.\r\n,Yeti\u015ftiricilerin de Afgan \u00e7oban istediklerini ve \u00e7al\u0131\u015fma izinleri konusunda \u00f6nemli geli\u015fmelerin oldu\u011funu anlatan \u00c7elik \u201cTar\u0131m Bakan\u0131 Bekir Pakdemirli ile konuyu g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. Kendisi de Afgan \u00e7oban konusuna s\u0131cak bak\u0131yor. \u00d6yle ki, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile \u00e7al\u0131\u015fma izni meselesini bile ele alm\u0131\u015flar,Son yap\u0131lan d\u00fczenlemelerde \u00e7oban deste\u011fini olumlu bulduklar\u0131n\u0131 da belirten \u00c7elik, \u015f\u00f6yle devam etti: Uygulama ilk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda istenen hayvan say\u0131s\u0131 300\u2019d\u00fc. Biz y\u00fcksek bulduk. \u00c7\u00fcnk\u00fc b\u00fcy\u00fck i\u015fletme yok. Sonra 100\u2019e d\u00fc\u015ft\u00fc. \u00c7ok iyi oldu. Yeti\u015ftiriciler i\u00e7in 5 bin liral\u0131k destek ger\u00e7ekten \u00f6nemli...\r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019de i\u015fsiz say\u0131s\u0131, resm\u00ee rakamlara g\u00f6re 4,5 milyon ki\u015fi civar\u0131nda. Buna ra\u011fmen asgari \u00fccretin 2,5 kat\u0131 maa\u015fla \u00e7obanl\u0131\u011fa ilgi duyan yok. T\u00dcDK\u0130YEB Ba\u015fkan\u0131 Nihat \u00c7elik, gen\u00e7lerin \u00e7obanl\u0131\u011fa \u00e7ekilmesi i\u00e7in \u0130\u015eKUR\u2019un devreye girmesi gerekti\u011fini kaydetti. \u00c7elik \u201c\u0130\u015fe yerle\u015ftirmelerde \u00e7obanl\u0131\u011fa kontenjan ayr\u0131lmal\u0131. En az\u0131ndan devletin kontrol\u00fc alt\u0131ndaki profesyonel i\u015fletmelerdeki \u00e7oban ihtiyac\u0131 b\u00f6yle kar\u015f\u0131lans\u0131n. Bu ad\u0131m at\u0131l\u0131rsa insan\u0131m\u0131z bu mesle\u011fe al\u0131\u015facak, s\u0131cak bakacak ve gittik\u00e7e talep olacak\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Sivas\u2019ta b\u00fcy\u00fckba\u015f ve k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvanc\u0131l\u0131k yaparak hem nat\u00fcrel s\u00fct \u00fcr\u00fcnleri imal eden hem de et\u00e7il \u0131rk yeti\u015ftiren bir \u00fcretici \u201cT\u00fcrkiye\u2019de hayvanc\u0131l\u0131\u011f\u0131n \u00f6n\u00fcndeki en b\u00fcy\u00fck engel \u00e7oban s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131\u201d diyerek probleme dikkat \u00e7ekiyor. Ahmet Erdem adl\u0131 yeti\u015ftirici \u201cMerada hayvanlar\u0131n otlamas\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli. Bunun i\u00e7in \u00e7obanla anla\u015f\u0131yorum. Ayl\u0131k \u00fc\u00e7 bin lira maa\u015f, kalacak ev veriyorum. G\u0131da ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131m gibi elektrik, su, enerji faturalar\u0131 da bana ait. ,Ancak bir s\u00fcre sonra bak\u0131yorum ki, hayvanlar\u0131 da\u011fa b\u0131rak\u0131p ka\u00e7m\u0131\u015f. Ya da zaten ah\u0131rdan hi\u00e7 \u00e7\u0131karmam\u0131\u015f\u201d diyerek durumunu anlat\u0131yor. Ahmet Erdem \u201cBaz\u0131lar\u0131 da ilk ay maa\u015f\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 gibi \u015fehre iniyor. O g\u00fcn \u00e7e\u015fitli \u015fekillerde harcayarak paray\u0131 bitiriyor. Evine d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde e\u015fi ve varsa \u00e7ocuklar\u0131na olan mahcubiyeti sebebiyle g\u00fcnl\u00fck i\u015f arama pe\u015fine d\u00fc\u015f\u00fcyor. ,Bu da ka\u00e7\u0131\u015flar\u0131na bir sebep ama \u00fclkemiz insan\u0131n\u0131n i\u015f be\u011fenmeme problemine iyi bir \u00f6rnek. Derdimiz b\u00fcy\u00fck. \u0130thal \u00e7oban kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm olur\u201d diyor.\r\n\r\nSefa Bilgitekin \r\n\r\n,. \u015eu anda mevzuat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Olumlu sonu\u00e7lanmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. H\u00e2lihaz\u0131rda bir\u00e7o\u011fu ka\u00e7ak \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Yasalla\u015ft\u0131\u011f\u0131 zaman rahat \u00e7al\u0131\u015fabilecekler. Bakars\u0131n\u0131z, ilerleyen zamanlarda ailelerini de getirirler. Avrupa\u2019da nereye gidersen git, bu i\u015fleri aileler yap\u0131yor. \u00dc\u00e7 bin hayvana iki \u00fc\u00e7 ki\u015fi bak\u0131yor\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,\u00dclkemizde milyonlarca i\u015fsiz var ancak asgari \u00fccretin 2,5 kat\u0131 maa\u015fla \u00e7al\u0131\u015facak \u00e7oban yok! Yeti\u015ftiriciler, 150 bin \u00e7obana ihtiya\u00e7 duyduklar\u0131n\u0131 Ankara\u2019ya iletti. Bakanl\u0131klar, \u00f6zellikle Afgan \u00e7obanlar\u0131 getirmek i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bas\u0131yor.\r\n