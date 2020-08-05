150 bin TL'ye yapıldı! Yürüyen ev...

Trabzon\u2019un Arakl\u0131 il\u00e7esinde ya\u015fayan Adem Y\u0131ld\u0131zba\u015fo\u011flu, 7 y\u0131l \u00f6nce ald\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcs\u00fc i\u015flerinin yo\u011funlu\u011fu nedeniyle evinin yan\u0131na b\u0131rakt\u0131. ,\u015eehirleraras\u0131 otob\u00fcs \u015fof\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcs\u00fc unutan Y\u0131ld\u0131zba\u015fo\u011flu, t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan Korona vir\u00fcs (Covid-19) nedeniyle seferlerin yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 s\u00fcre\u00e7te e\u015finin de deste\u011fiyle minib\u00fcs\u00fc karavana \u00e7evirmek i\u00e7in kollar\u0131 s\u0131vad\u0131. ,2,5 ay gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede yakla\u015f\u0131k 150 bin TL harcayan Y\u0131ld\u0131zba\u015fo\u011flu, hayallerindeki karavana kavu\u015ftu. ,D\u0131\u015f cephesini tamamen ah\u015fap kaplayan Y\u0131ld\u0131zba\u015fo\u011flu, karavan\u0131n i\u00e7ini ayn\u0131 bir ev gibi yapt\u0131. Yatak odas\u0131, mutfak, banyo ve tuvalet gibi b\u00f6l\u00fcmlerin oldu\u011fu karavan\u0131 kendi el i\u015f\u00e7ili\u011fiyle tamamlayan Y\u0131ld\u0131zba\u015fo\u011flu, trafi\u011fe \u00e7\u0131kamayan karavan\u0131yla art\u0131k yaylalarda geziyor. D\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc y\u00f6resel mimariye uygun bir \u015fekilde ah\u015fapla kaplanan y\u00fcr\u00fcyen ev g\u00f6renlerin olduk\u00e7a ilgisini \u00e7ekiyor.,2,5 ayda tamamlad\u0131\u011f\u0131 y\u00fcr\u00fcyen evin ilgi \u00e7ekece\u011fini tahmin etmedi\u011fini belirten Adem Y\u0131ld\u0131zba\u015fo\u011flu, \u201cPandemi d\u00f6neminde otob\u00fcs \u015fof\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in i\u015flerimiz bozuldu. Bir yerden gelirimiz olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bir g\u00fcn sabah kalkt\u0131m moralim bozuktu. O sabah e\u015fim bana 'Y\u0131llar \u00f6nce ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z minib\u00fcs\u00fc karavana \u00e7evirerek yaylaya gidelim' dedi. Akl\u0131ma yatt\u0131. 'Bismillah' diyerek ba\u015flad\u0131m. Eksikliklerinin hepsini tamamlad\u0131m. 2.5 ay boyunca u\u011fra\u015ft\u0131m. \u00c7ok ilgi g\u00f6rd\u00fc. Bu kadar dikkat \u00e7ekece\u011fini tahmin etmiyordum\u201d dedi.,Trafi\u011fe \u00e7\u0131kmayan y\u00fcr\u00fcyen evi ile birlikte da\u011flarda gezdi\u011fini kaydeden Y\u0131ld\u0131zba\u015fo\u011flu, \u201c\u0130\u00e7erisinde bir evde ne varsa hepsi var. Mutfa\u011f\u0131, yatak odas\u0131, tuvalet ve banyosu var. 6 ki\u015filik bir aile \u00e7ok rahat bir \u015fekilde kalabiliyor. Her\u015fey kendi tasar\u0131m\u0131m. Hi\u00e7bir yerden bir bilgi almad\u0131m. Ak\u015fam oturdum, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm, sabah ba\u015flad\u0131m. \u0130stedi\u011fimden daha g\u00fczel oldu. Su ve elektrik tesisat\u0131n\u0131 bile kendim yapt\u0131m. Zaten trafi\u011fe \u00e7\u0131kam\u0131yor. Art\u0131k da\u011flarda dola\u015f\u0131yorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,\u0130\u015f\u00e7ili\u011fi kendine ait y\u00fcr\u00fcyen evin maliyetinin 150 bin TL oldu\u011funu s\u00f6yleyen Y\u0131ld\u0131zba\u015fo\u011flu, \u201c\u0130lk s\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131mda herkes \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. Telefonu \u00e7\u0131karan \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Baz\u0131lar\u0131 '\u00dczerimize ev geliyor' dedi. \u00c7ok ilgi g\u00f6rd\u00fc. G\u00f6ren foto\u011fraf \u00e7ekilmek istiyor. O\u011flum sosyal medyada payla\u015ft\u0131." ,"Yurtd\u0131\u015f\u0131nda herkes bize ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Ne kadar yapt\u0131n\u0131z, satar m\u0131s\u0131n\u0131z gibi sorular geliyor. B\u00fct\u00fcn i\u015f\u00e7ilik bana ait. Ald\u0131\u011f\u0131m malzemelerin hesab\u0131n\u0131 yapmad\u0131m ama tahminimce yakla\u015f\u0131k 150 bin TL maliyeti oldu. Y\u00f6resel mimariye uygun yapt\u0131m. Buray\u0131 b\u00f6yle yapsayd\u0131m daha g\u00fczel olurdu demedim. \u00c7ok memnunum. Anahtar\u0131 \u00fczerinde, gelen kalabilir. Kiralama i\u015fi yapm\u0131yoruz bununla ticaret olmaz. Merak edenlere anahtar veriyorum. \u0130steyen konaklayabilir. Ben bunu ticaret ama\u00e7l\u0131 yapmad\u0131m\u201d ifadelerini kulland\u0131.