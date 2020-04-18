150 lira! Herkes onun peşinde... Dünyaya Türkiye'den gidiyor

Ordu'nun Per\u015fembe il\u00e7esindeki kafeslerde \u00fcretilen k\u00fclt\u00fcr bal\u0131klar\u0131 Rusya, Japonya ve Avrupa'ya ihra\u00e7 ediliyor.\r\n,Per\u015fembe il\u00e7esinin 500 metre a\u00e7\u0131klar\u0131nda kurulan kafeslerde her y\u0131l binlerce ton bal\u0131k \u00fcretiliyor.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 25 y\u0131l \u00f6nce \u00fcretimine deneme ama\u00e7l\u0131 ba\u015flanan ve gittik\u00e7e \u00fcretimi artt\u0131r\u0131lan k\u00fclt\u00fcr (kafes) bal\u0131klar\u0131n\u0131n kilosu 30-40 TL aras\u0131nda sat\u0131l\u0131rken, yeti\u015fkin bir b\u00fct\u00fcn bal\u0131\u011f\u0131n fiyat\u0131 150 TL'ye kadar y\u00fckselebiliyor.\r\n,Kimyasal madde ile \u00fcretilemeyen ve d\u00fczenli olarak gerekli kontrollerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 havuz bal\u0131klar\u0131, 2 y\u0131ld\u0131r Rusya ve Japonya \u00fclkelerine de ihra\u00e7 ediliyor.\r\n,Korona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin g\u00fc\u00e7l\u00fc tutulmas\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131yan somon bal\u0131\u011f\u0131 da Karadeniz sular\u0131ndaki kafeslerde \u00fcretiliyor. Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan bal\u0131k t\u00fcketiminin art\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla 3-4-5 Nisan'da 'Evde Hayat, Sofrada Bal\u0131k' slogan\u0131yla kampanya ba\u015flatmas\u0131yla birlikte bal\u0131k\u00e7\u0131lar, \u00f6zellikle somon bal\u0131\u011f\u0131na ciddi bir ra\u011fbet oldu\u011funu belirtiyor. Yavru bir somon bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n ideal boyutu olan 3 bu\u00e7uk kilograma ula\u015fmas\u0131 ise yakla\u015f\u0131k 1 bu\u00e7uk y\u0131l s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Per\u015fembe il\u00e7esinde \u00e7iftlik bal\u0131\u011f\u0131 \u00fcreticisi Ali Sezer, ba\u015flat\u0131lan kampanya sonras\u0131 daha \u00e7ok yurt d\u0131\u015f\u0131na ihra\u00e7 edilen somon bal\u0131\u011f\u0131na T\u00fcrkiye'de ciddi bir talep oldu\u011funu belirterek, \u201cKaradeniz b\u00f6lgesinde y\u0131ll\u0131k yakla\u015f\u0131k 10 bin ton somon bal\u0131\u011f\u0131 \u00fcretiyoruz. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z haftada bir kilo evlerine bal\u0131k g\u00f6t\u00fcr\u00fcrse o da bizi mutlu eder. Genelde bal\u0131klar\u0131 ihracata ihracata veriyorduk ama \u015fuan gitmiyor. Uygulama bizim i\u00e7in \u00e7ok iyi oldu. Vatanda\u015flar\u0131n tan\u0131mas\u0131 ve bu bal\u0131\u011f\u0131n Norve\u00e7 bal\u0131\u011f\u0131ndan daha iyi oldu\u011funu ad\u0131na ba\u015flat\u0131lan bu uygulama bizleri de mutlu etti\u201d dedi.\r\n,Su \u00dcr\u00fcnleri M\u00fchendisi Orkun Sezer de Per\u015fembe il\u00e7esinde 1993 y\u0131l\u0131ndan bu yana kafes sisteminin devam etti\u011fine de\u011finerek, insanlar\u0131n tedirgin olmamas\u0131 gerekti\u011fini ve do\u011fal ortamlarda yeti\u015ftirildi\u011fini aktard\u0131. \u00d6zellikle somon bal\u0131klar\u0131na verilen yemlerde ciddi bir antioksidan oldu\u011funa ve korona vir\u00fcs\u00fcne kar\u015f\u0131 somon bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n etkili oldu\u011funu ifade eden Sezer, \u201cSomon bal\u0131klar\u0131na yedirdi\u011fimiz yemlerde d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fc\u00e7l\u00fc antioksidan\u0131 olan \u2018aktaksantin' de bulunuyor. Bu antioksidan da g\u00fcn\u00fcm\u00fczdeki korona vir\u00fcs\u00fcne kar\u015f\u0131 baya\u011f\u0131 bir faydal\u0131 oldu\u011fu biliniyor. Her birey i\u00e7in tavsiye ediliyor \u00f6zellikle \u00e7ocuklar i\u00e7in Omega-3 bak\u0131m\u0131ndan zengin bir besin. Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 g\u00fc\u00e7lendiriyor. En sa\u011fl\u0131kl\u0131 besinlerden bir tanesi\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Sezer ayr\u0131ca, il\u00e7ede y\u0131ll\u0131k 3 bin ton kadar \u00fcretilen bal\u0131klar\u0131n Rusya, Japonya ve az say\u0131da da olsa Avrupa'ya ihra\u00e7 edildi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.\r\n,.