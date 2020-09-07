150 yıllık mazisi olan Gürcü mimarisi evler, günümüzde de kullanılıyor

Fatsa il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 300 haneli Kabakda\u011f\u0131 Mahallesi\u2019nde G\u00fcrcistan g\u00f6\u00e7menleri insanlar ya\u015f\u0131yor.,Osmanl\u0131 Devleti\u2019nin, Rusya ve G\u00fcrcistan\u2019dan \u00e7ekilmesiyle birlikte 1850\u2019li y\u0131llarda M\u00fcsl\u00fcmanlar olarak \u00fclkeye gelenler, kendilerine ilk verilen yerlerden birisi olan Kabakda\u011f\u0131 Mahallesi\u2019nde ya\u015famlar\u0131n\u0131 devam ettiriyor.,Atalar\u0131n\u0131n ilk ayak bast\u0131\u011f\u0131 yerlerden birisi olan Kabakda\u011f\u0131\u2019nda imece usul\u00fc olarak in\u015fa edilen evler ise T\u00fcrkiye\u2019deki yap\u0131lardan farl\u0131. 2 katl\u0131 olarak yap\u0131lan, alt kat\u0131 \u00e7imento kullan\u0131lmadan ta\u015flarla, \u00fcst kat\u0131 ise \u00e7ivisiz bir \u015fekilde tahtalar ile in\u015fa edilen evler g\u00fcn\u00fcm\u00fczde de kullan\u0131l\u0131yor. \u00dcst kat\u0131n\u0131n misafirler i\u00e7in, alt kat\u0131n\u0131n ise ev sahipleri i\u00e7in d\u00fczenlendi\u011fi evlerde ise 2 farkl\u0131 giri\u015f bulunuyor. Misafirler i\u00e7in d\u00fczenlenen bu giri\u015fler, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde yap\u0131lan yeni nesil evlerde de uygulanmaya devam ediyor. Gelenek ve g\u00f6reneklerini s\u00fcrd\u00fcren Kabakda\u011f\u0131 Mahallesi\u2019nde ya\u015fayan vatanda\u015flar, G\u00fcrcistan\u2019dan T\u00fcrkiye\u2019ye gelmeden \u00f6nce ya\u015fad\u0131klar\u0131 evlerin ayn\u0131s\u0131n\u0131n atalar\u0131 taraf\u0131ndan burada in\u015fa edildi\u011fini belirtiyor.,Fatsa Kabakda\u011f Mahalle Muhtar\u0131 Ali \u0130hsan Be\u015fik, G\u00fcrcistan mimarisi olan bu evlerden \u015fimdiye kadar 69 adet tespit edildi\u011fini ifade ederek, \u201cG\u00fcrcistan\u2019dan gelen insanlar\u0131n ta\u015f duvar \u00fczerine ah\u015fap olarak yapt\u0131\u011f\u0131 evler bulunuyor. Her evin alt ve \u00fcst katta olmak \u00fczere iki giri\u015fi var. Bu da birisi kendi kulland\u0131klar\u0131 kat i\u00e7in di\u011feri de misafirler i\u00e7in ayr\u0131lan kap\u0131. Mahallede yakla\u015f\u0131k 69 adet bu evden vard\u0131, bunlardan 3 tanesi y\u0131k\u0131larak kullan\u0131lamayacak hale geldi. \u015euanda ise 21 tanesi tescillenmi\u015f durumda, 2 tanesi de K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n restorasyonu ile yap\u0131ld\u0131. Geri kalanlar da bu \u015fekilde duruyor\u201d dedi.,\u201cBunlar yakla\u015f\u0131k 150 y\u0131l \u00f6nce yap\u0131lan evler, halen asl\u0131 de\u011fi\u015fmeden, kap\u0131lar\u0131n kilitlerine kadar ayn\u0131 olarak duruyor\u201d diyen Be\u015fik, \u201cBunun gibi 21 tanesi ayakta ve sa\u011flam olarak kullan\u0131l\u0131yor. Ancak gerisini yanmas\u0131n diye elektriklerini iptal ettirerek koruma alt\u0131na ald\u0131rd\u0131k, restorasyonlar\u0131 i\u00e7in de m\u00fcracaatlar\u0131m\u0131z devam ediyor. Restorasyonu gerekiyor ancak maalesef eski ustalar da kalmad\u0131\u201d ifadelerine yer verdi.,Mahalle sakinlerinden H\u00fcsn\u00fc Y\u00fcceba\u015f, \u00e7imento ve \u00e7ivi kullan\u0131lmadan in\u015fa edilen evlerden birini restore ettirdi\u011fini ifade belirterek, \u201cEvlerin \u00f6zelli\u011fi, G\u00fcrcistan\u2019dan T\u00fcrkiye\u2019ye gelmeden \u00f6nce orada ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z evlerin t\u0131pa t\u0131p ayn\u0131s\u0131. Alt\u0131 ta\u015f duvar, \u00fcst\u00fc ise tahta. Duvarda \u00e7imento, tahtas\u0131nda da \u00e7ivi kullan\u0131lmayan evlerdir. Alt tarad\u0131 aile taraf\u0131ndan, \u00fcst kat\u0131 ise misafirler i\u00e7in kullan\u0131l\u0131yor. Ben de dedem taraf\u0131ndan 1939 y\u0131l\u0131nda in\u015faat\u0131 ba\u015flat\u0131lan ve tamamlanamayan evimi asl\u0131na uygun olarak restore ettim. Bizim bu evlerimizin ya\u015fant\u0131m\u0131zda b\u00fcy\u00fck \u00f6nemi var. Burada bir k\u00fclt\u00fcr var, bah\u00e7esi geni\u015f, k\u00fc\u00e7\u00fck bir ev, \u00f6n\u00fcnde de bir namaz ta\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fcyse buras\u0131 bir G\u00fcrc\u00fc evidir. Mutlaka geni\u015f bah\u00e7eli olur, \u00f6zelli\u011fi budur. Ana yol kenar\u0131nda de\u011fildir, mutlaka yoldan bir miktar i\u00e7eride yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde 300 hane oturur ve yeni nesil evler haricinden hi\u00e7bir evi yol kenar\u0131nda g\u00f6remezsiniz\u201d diye konu\u015ftu.,Atalar\u0131n\u0131n, bu evleri imece usul\u00fc ile yapt\u0131klar\u0131na dikkat \u00e7eken Nusret Sayg\u0131l\u0131 da, \u015fu ifadelere yer verdi:,\u201cBuran\u0131n \u00f6zelli\u011fi, bizler Batum g\u00f6\u00e7menleriyiz. Osmanl\u0131\u2019n\u0131n Rusya\u2019dan ve G\u00fcrcistan\u2019dan \u00e7ekildikten sonraki Osmanl\u0131 ile beraber M\u00fcsl\u00fcman olarak gelenleriz. Bize ilk verilen yerler geldi\u011fimiz zaman buralar. Tabii ki bizim buraya ilk geli\u015fimiz Osmanl\u0131 d\u00f6neminde oldu\u011fu i\u00e7in 1876 y\u0131llar\u0131na denk geliyor. Ondan sonra gelen b\u00fcy\u00fck dedelerimiz bizim atalar\u0131m\u0131z buralara geldiklerinde en az 2-3 sene buralarda bildi\u011fimiz ot y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131n\u0131n i\u00e7inde ve bu samanlar\u0131n i\u00e7inde ya\u015famlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyorlar ve ondan sonra i\u015fte bu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz evleri burada yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. O g\u00fcn insanlar\u0131n birb