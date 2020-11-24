1500 yıllık mezar taşındaki o mesaj şok etti

Unesco\u2019nun ge\u00e7ici miras listesinde bulunan \u0130znik\u2019te 1500 y\u0131ll\u0131k oda mezarlar\u0131 ke\u015ffedildi. 8 ki\u015fiye ait insan kemiklerinin bulundu\u011fu mezar odalar\u0131nda yazan mesaj \u015fok etti.,\u00c7al\u0131\u015fmalar hakk\u0131nda bilgi veren \u0130znik M\u00fcze M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ahmet T\u00fcrkmeno\u011flu, \u201cBiz bu kitabeyi Prof. Dr. Boris Dreyer\u2019e \u00e7\u00f6zd\u00fcrd\u00fck. 5 y\u00fczy\u0131la ait mezar ta\u015f\u0131. ,Bursa'n\u0131n \u0130znik il\u00e7esinde erken Roma d\u00f6nemine ait lahit mezarlar\u0131n bulundu\u011fu 10 d\u00f6n\u00fcml\u00fck zeytinlik, daha \u00f6nce K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan istiml\u00e2k edildi. Hisardere yolu \u00fczerinde bulunan bu zeytinlikte bir y\u0131la yak\u0131n devam eden \u00e7al\u0131\u015fma sonras\u0131 Terrakota\u2019dan yap\u0131lan \u00f6zel mezar odalar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Birinde 6, di\u011ferinde ise 2 insana ait kemikler bulundu.\r\n,.,\u0130znik M\u00fcze M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ahmet T\u00fcrkmeno\u011flu, 1. derece arkeolojik sit alan\u0131 olarak ilan edilen bu b\u00f6lgeden \u00e7\u0131kan eserler ile ilgili, \u201cKaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ve 9 Eyl\u00fcl \u00dcniversitesinden Do\u00e7. Dr. Ayg\u00fcn Ekin Meri\u00e7\u2019in dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclmektedir. ,Bunun \u00fczerinde de bir kad\u0131n\u0131n hem 48 ya\u015f\u0131nda \u00f6len kocas\u0131, hem de 14 ya\u015f\u0131nda olan o\u011flu i\u00e7in bir mezar yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 anl\u0131yoruz. \u00dczerinde ise 'Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 y\u0131l ya\u015fayan ve Phretens\u2019in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 y\u0131l ya\u015fayan o\u011flum Lul i\u00e7in diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir. Ama kim onu yok ederse k\u0131yamet g\u00fcn\u00fc Allah\u2019a hesap verecektir' yazmaktad\u0131r" dedi.,Kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda bug\u00fcne kadar 3 lahit ile birlikte \u00e7e\u015fitli \u00e7apk\u0131 mezarlar ve oda mezar \u00f6rnekleri ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r\u201d a\u00e7\u0131klamalar\u0131nda bulundu.\r\n