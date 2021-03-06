16 yaşındaki kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

POL\u0130S\u0130 ARAYARAK KEND\u0130S\u0130N\u0130 \u0130HBAR ETT\u0130\r\n\r\nKarde\u015finin a\u015f\u0131r\u0131 kan kaybederek yerde hareketsiz yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren Mustafa K., polisi arayarak karde\u015fini b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Sa\u011fl\u0131k ekipleri yerde hareketsiz yatan Kenan K.\u2019n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini tespit ederken polis ekipleri de katil zanl\u0131s\u0131 a\u011fabeyi g\u00f6zalt\u0131na alarak ifadesi al\u0131nmak \u00fczere karakola g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Hayat\u0131n\u0131 kaybeden Kenan K.\u2019n\u0131n cans\u0131z bedeni otopsi yap\u0131lmak \u00fczere adli t\u0131p morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,\u015e\u00fcpheli Mustafa K.\u2019n\u0131n Ankara Y\u0131ld\u0131r\u0131m Beyaz\u0131t \u00dcniversitesi \u0130lahiyat Fak\u00fcltesi haz\u0131rl\u0131k s\u0131n\u0131f\u0131 \u00f6\u011frencisi oldu\u011fu ve hayat\u0131n\u0131 kaybeden karde\u015finin de 10. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \u00d6te yandan durumu \u00f6\u011frenen anne ve baba olay yerinde sinir krizi ge\u00e7irdi. Ayr\u0131ca \u00e7ocuklar\u0131n babas\u0131n\u0131n Mustafa K. ile ayn\u0131 \u00fcniversitede K\u00fct\u00fcphane Daire Ba\u015fkan\u0131 oldu\u011fu belirtildi. Polis, olaya ili\u015fkin inceleme ba\u015flatt\u0131. (\u0130HA),Misafirlikten d\u00f6nen anne baba, bir o\u011flunu mezara bir o\u011flunu hapse g\u00f6nderdi... \u0130\u015fte detaylar,Olay, saat 20.00 s\u0131ralar\u0131nda Ankara\u2019n\u0131n \u00c7ankaya il\u00e7esi M\u00fcrsel Ulu\u00e7 Mahallesi 938. Sokak\u2019ta meydana geldi. Edinilen bilgilere g\u00f6re, anne ve babalar\u0131 misafirli\u011fe giden 2 karde\u015ften Mustafa K. (20) k\u00fc\u00e7\u00fck karde\u015fi Kenan K.\u2019ya evdeki \u00e7\u00f6p\u00fc atmas\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Abisinin iste\u011fini geri \u00e7eviren k\u00fc\u00e7\u00fck karde\u015f ile abi bunun \u00fczerine evde tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Tart\u0131\u015fman\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi \u00fczerine Mustafa K., mutfaktan ald\u0131\u011f\u0131 ekmek b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 ile karde\u015fi Kenan K.\u2019y\u0131 g\u00f6\u011f\u00fcs b\u00f6lgesinden 11 b\u0131\u00e7ak darbesiyle a\u011f\u0131r yaralad\u0131.