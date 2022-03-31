165 yıl önce 21 ton altınla batmıştı! Dev gemideki fotoğrafların gizemi çözüldü

ABD'de 1857 yılında 425 kişiyle beraber, içindeki 21 ton altın sikke ve hazinelerle sulara gömülen gemiden çıkanlar hem ürtküttü hem şaşırttı. Altın ve hazinelerin yanı sıra gemideki insanlara ait özel eşyalara da ulaşılırken bulunan gizemli fotoğraflar ilk kez yayınlandı. Facianın üzerinden 165 yıl geçmesine rağmen fotoğrafların daha dün çekilmiş gibi görünmesi akıllara durgunluk verirken, görenlerin de içini ürpertti.