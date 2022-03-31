BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

165 yıl önce 21 ton altınla batmıştı! Dev gemideki fotoğrafların gizemi çözüldü

165 yıl önce 21 ton altınla batmıştı! Dev gemideki fotoğrafların gizemi çözüldü

ABD'de 1857 yılında 425 kişiyle beraber, içindeki 21 ton altın sikke ve hazinelerle sulara gömülen gemiden çıkanlar hem ürtküttü hem şaşırttı. Altın ve hazinelerin yanı sıra gemideki insanlara ait özel eşyalara da ulaşılırken bulunan gizemli fotoğraflar ilk kez yayınlandı. Facianın üzerinden 165 yıl geçmesine rağmen fotoğrafların daha dün çekilmiş gibi görünmesi akıllara durgunluk verirken, görenlerin de içini ürpertti.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144