17 senedir harabe evin önünde her gün gözyaşı döküyor

62 ya\u015f\u0131ndaki Mersine Arslanta\u015f'\u0131n da b\u00fct\u00fcn imkanlar\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 3 katl\u0131 evi de kullan\u0131lamaz hale gelince ev sahipleri evi bo\u015faltmak zorunda kald\u0131. Di\u011fer ev sahipleri aradan ge\u00e7en 17 senenin ard\u0131ndan yeniden ev yaparak ya\u015famlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Ancak Mensure Arslanta\u015f, hasta o\u011fluyla birlikte ya\u015farken bu s\u00fcre\u00e7te e\u015fini de kaybetti.,Zonguldak'\u0131n \u00c7aycuma il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7\u00f6mlek\u00e7i k\u00f6y\u00fcnde 17 sene \u00f6nce yeralt\u0131ndaki su 9 evin zeminini etkiledi. Ev sahipleri oturulamaz raporu verilen evleri terk etmek zorunda kald\u0131.,O\u011flu ile ya\u015fam m\u00fccadelesini s\u00fcrd\u00fcren Arslanta\u015f, k\u00f6yl\u00fclerin yard\u0131mlar\u0131 sonucunda bir s\u00fcre k\u00f6y evinde ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. ,Ancak yap\u0131n\u0131n eski ve kullan\u0131ma elveri\u015fsiz olmas\u0131 sebebiyle bir yak\u0131n\u0131na s\u0131\u011f\u0131nd\u0131. 17 y\u0131l boyunca g\u00f6zya\u015f\u0131 dinmeyen talihsiz kad\u0131n, kendisine yeni bir ev yapt\u0131ramad\u0131. Her g\u00fcn harabe hale d\u00f6nen evinin \u00f6n\u00fcnde g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6ken Mersine Arslanta\u015f, uzanacak yard\u0131m elini bekliyor.,Arslanta\u015f, afet sonras\u0131 olay yerine gelen yetkililerin yer alt\u0131ndaki su sebebiyle binas\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frendi\u011fini s\u00f6yledi. 17 y\u0131ld\u0131r ma\u011fdur oldu\u011funu ifade eden Arslanta\u015f, "2003 y\u0131l\u0131nda oldu. Bir k\u00fctleme oldu. Yerin alt\u0131ndan ses geldi. Eyvah dedim kap\u0131lar, pencereler kapanm\u0131yor. Ev yerinden oynad\u0131. Felakete u\u011frad\u0131m. Su var dediler. Ondan oldu\u011funu s\u00f6ylediler. Burada 9 ev vard\u0131. Herkes ba\u015f\u0131n\u0131n \u00e7aresine bakt\u0131. Evini yapt\u0131rd\u0131. Ama bir tek ben ma\u011fdur kald\u0131m. Hi\u00e7bir \u015feye sahip olamad\u0131m. Yard\u0131m bekliyorum. Bu eve \u00e7ok masraf yapm\u0131\u015ft\u0131m. Ta\u015f\u0131ma suyla yapm\u0131\u015ft\u0131m. 17 seneden beri \u00e7ile \u00e7ekiyorum. A\u011fl\u0131yorum, g\u00f6z\u00fcm\u00fcn ya\u015f\u0131 hi\u00e7 kurumuyor. E\u015fim olsa ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7aresine bakard\u0131k. Yard\u0131m bekliyorum. Ba\u015fka bir \u015fey istemiyorum. Bana yard\u0131m etsinler" diye g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.,Arslanta\u015f'\u0131n kom\u015fusu G\u00fclser Kartal da "Burada kuyu kapanm\u0131\u015f dediler. Yer alt\u0131ndan su k\u00fctlemesi oldu. Apar topar evden \u00e7\u0131kt\u0131lar. Ev yok kimse ev vermiyor. Kad\u0131n sokakta kald\u0131. Kom\u015fularda kald\u0131. 17 senedir bu arkada\u015f\u0131m ma\u011fdur. \u00c7ocu\u011fu rahats\u0131z. Kimse ev vermiyor" diye ifade etti.