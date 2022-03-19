17 yaşındaki Nuray otel odasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Nuray D.\u2019nin (17) odas\u0131n\u0131 temizlemek i\u00e7in giren g\u00f6revliler, hareketsiz oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. \r\n, \u00d6te yandan gen\u00e7 k\u0131z\u0131n, 18 Ocak 2020 g\u00fcn\u00fc annesinin kuzeni olan B.K.\u2019nin istismar\u0131na maruz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ederek teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek \u015fikayet\u00e7i oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,Antalya'da bulunan bir otelde konaklayan 17 ya\u015f\u0131ndaki Nuray, kat g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan \u00f6l\u00fc olarak bulundu. \r\n,Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n cans\u0131z bedeni, savc\u0131 ve polisin olay yerinde yapt\u0131\u011f\u0131 incelemenin ard\u0131ndan otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Polisin olayla ilgili 1 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,\u0130hbarla olay yerine sevk edilen sa\u011fl\u0131k ekiplerince yap\u0131lan kontrolde gen\u00e7 k\u0131z\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi.,Olay, saat 15.30 s\u0131ralar\u0131nda Muratpa\u015fa il\u00e7esi Tah\u0131lpazar\u0131 Mahallesi Adnan Menderes Bulvar\u0131 \u00fczerinde bulunan otelde meydana geldi.