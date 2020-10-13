170 milyonluk mega proje yıl sonunda devrede

Van Valisi ve B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, hummal\u0131 bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam eden mega projenin Van ilinin ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Halihaz\u0131rda eski tesisin ise at\u0131k suyun sadece y\u00fczde 25\u2019i ar\u0131tabildi\u011fini an\u0131msatan Vali Bilmez, \u201cVan G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fc belediye olarak en \u00e7ok biz kirletiyoruz. \u0130n\u015fallah bu y\u0131l\u0131n sonunda bu projemizi devreye alaca\u011f\u0131z. 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n sonunda ihale edildi, yer teslimi yap\u0131ld\u0131. \u00d6ng\u00f6r\u00fcm\u00fcz projenin bize 170 milyon maliyeti olacakt\u0131r\u201d dedi.,Projenin Van i\u00e7in hayati bir \u00f6neme sahip oldu\u011funa dikkat \u00e7eken AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise \u201c\u0130leri Biyolojik Ar\u0131tma Tesisi, Van\u2019\u0131n 30 y\u0131ll\u0131k altyap\u0131s\u0131n\u0131 kald\u0131racakt\u0131r. Van G\u00f6l\u00fc \u00e7ok kirletiliyordu. Sular\u0131n y\u00fczde 80\u2019i ar\u0131t\u0131lmadan direkt g\u00f6le d\u00f6k\u00fcl\u00fcyordu. Bu tesisle birlikte Van G\u00f6l\u00fc temiz kalacak ve nefes ald\u0131racak.,D\u00fcnyan\u0131n ikinci b\u00fcy\u00fck sodal\u0131 ve T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck g\u00f6l\u00fc olan, turkuaz rengi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc, mavi bayrakl\u0131 plajlar\u0131, sahilleriyle g\u00f6renleri kendine hayran b\u0131rakan Van G\u00f6l\u00fc i\u00e7in hayati bir ad\u0131m at\u0131ld\u0131. Van B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131m\u0131 devam eden \u2018Merkez \u0130leri Biyolojik At\u0131ksu Ar\u0131tma Tesisi\u2019 kent merkezi i\u00e7in 2050 y\u0131l\u0131na kadar 1 milyona yetecek n\u00fcfus planlamas\u0131na g\u00f6re in\u015fa edildi. Van B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi, mevcut ar\u0131tma tesisinin bulundu\u011fu alana yapaca\u011f\u0131 yeni tesis ile Van G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fc kirlenmekten kurtarmay\u0131 hedefliyor. Van G\u00f6l\u00fc i\u00e7in hayati \u00f6nem ta\u015f\u0131yan \u2019Van Merkez \u0130leri Biyolojik At\u0131ksu Ar\u0131tma Tesisi\u2019 projesiyle g\u00f6l art\u0131k kirlenmeyecek.,170 milyonluk mega proje y\u0131l sonunda devrede! \u0130\u015fte detaylar..., \u00c7ok kapsaml\u0131 bir ar\u0131tma tesisi projesi hayata ge\u00e7iyor. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a, \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za, Van Valimiz ve B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan Vekilimize, VASK\u0130 Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcz ba\u015fta olmak \u00fczere eme\u011fi ge\u00e7en herkese \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 arz ediyoruz. Van\u2019a hay\u0131rl\u0131 ve u\u011furlu olsun\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),D\u00fcnya miras\u0131 Van G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn yeni nesillere daha temiz olarak aktar\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Bilmez, \u201cTesisimiz bittikten sonra k\u0131y\u0131daki dip \u00e7amur temizli\u011fini \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n destekleriyle ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. Bu da ger\u00e7ekle\u015ftikten sonra Van G\u00f6l\u00fc sahili ya\u015fanabilir, tatil edilebilir bir hale gelecektir. Bu sene b\u00f6lgedeki ah\u0131rlar\u0131m\u0131z y\u0131kt\u0131r\u0131ld\u0131. Bu y\u0131k\u0131m i\u015flemi de tamamlan\u0131nca sahillerimiz g\u00fczel olacakt\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.