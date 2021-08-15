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Türkiye Gazetesi

1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi

1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi

Konya’da araç kiralama işi yapan Özkan Terzioğlu, 2 yıl önce bir tanıdığını ziyaret etmek için Sivas’a gitti. Ziyaret sırasında 1936 model bir Plymouth marka aracı gören Özkan Terzioğlu, araç sahibine aracı kendisine satmasını istedi. Uzun süren pazarlığın ardından Terzioğlu aracı aldı ve çekici yardımıyla Konya’ya getirdi. Araç üzerindeki boya akıntıları ve bazı noktalara kaporta bakımı yaptıran Özkan Terzioğlu, araca yaklaşık 2 yıl boyunca binerek geçmiş yıllardan içinde kalan heyecanını bu şekilde yendi.

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