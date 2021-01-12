1960 model Aston Martin yarım halde 18 milyon liraya satılacak

Arac\u0131n, Bonhams m\u00fczayede evi taraf\u0131ndan 19 \u015eubat\u2019ta Londra\u2019da d\u00fczenlenecek \u201cYolun Efsaneleri\u201d m\u00fczayedesinde eksik par\u00e7alar\u0131na ra\u011fmen 1,8 milyon sterline (18 milyon TL) sat\u0131lmas\u0131 bekleniyor.,Al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131n, arac\u0131n yeniden yollara \u00e7\u0131kabilmesi i\u00e7in b\u00fcy\u00fck masraflar yapmas\u0131 gerekecek. Aston Martin DB4GT, \u0130ngiliz otomotiv firmas\u0131n\u0131n en \u00f6nemli miraslar\u0131ndan biridir. ,Koleksiyoncular taraf\u0131ndan kap\u0131\u015f\u0131lan bu model, firman\u0131n 2. D\u00fcnya Sava\u015f\u0131 sonras\u0131nda \u00fcretti\u011fi en iyi otomobil olarak kabul ediliyor. ,3,7 litrelik 6 silindirli motora sahip ara\u00e7, zaman\u0131nda 302 beygir g\u00fcc\u00fcyle saatte 240 kilometre h\u0131z yapabiliyordu. ,Aston Martin\u2019in nadir bulunan modellerinden 1960 yap\u0131m\u0131 DB4GT, yar\u0131m halde m\u00fczayedeye konuldu.