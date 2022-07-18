2. Abdülhamit'in haritasında servet yatıyor! Yüksek miktarda petrol ve hidrokarbon…

2. Abdülhamit'in hazırlattığı, Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu’daki enerji kaynaklarını gösteren harita, servet kazandıracak. Öyle ki; Türkiye’nin 4. sondaj gemisi ‘Abdülhamid Han’ 2. Abdülhamit’in hayalini gerçekleştirmek için uzun yolculuğa çıkıyor. 1889’da Akdeniz’de petrol gazı madeni bulunduğu haberleri sonrası başlatılan çalışmalar akabinde, Sultan’ın izinde Türkiye’nin hidrokarbon kaynaklarını araştırılacak.