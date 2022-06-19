SEDA SAYAN'DAN SÜRPRİZ HAMLE

"M\u00fcvekkilim, \u00c7a\u011flar \u00d6kten ile evlendikten sonra n\u00fcfus kay\u0131tlar\u0131nda soyad\u0131 'G\u00fcrsa\u00e7er \u00d6kten' olarak de\u011fi\u015fmi\u015ftir. Bu da resmi i\u015flemlerde sorun yaratmaktad\u0131r. M\u00fcvekkilim, i\u015flerinden dolay\u0131 k\u0131zl\u0131k soyad\u0131 olan 'G\u00fcrsa\u00e7er'i kullanmak istemektedir.,2 ay \u00f6nce \u00c7a\u011flar \u00d6kten'le evlenen Seda Sayan'dan s\u00fcrpriz hamle: Mahkemeye ko\u015fup dava a\u00e7t\u0131,M\u00fcvekkilin e\u015fi \u00c7a\u011flar \u00d6kten'in de bu konuda r\u0131zas\u0131 vard\u0131r. M\u00fcvekkilin e\u015finin soyad\u0131 olan '\u00d6kten'in n\u00fcfus kayd\u0131ndan silinmesini istiyoruz. M\u00fcvekkilin n\u00fcfusta 'G\u00fcrsa\u00e7er \u00d6kten' olan soyad\u0131n\u0131n d\u00fczeltilerek, 'G\u00fcrsa\u00e7er' olarak kaydedilmesini talep ediyoruz.",Seda Sayan, \u0130stanbul Aile Mahkemesi'ne ba\u015fvurarak k\u0131zl\u0131k soyad\u0131n\u0131 kullanmak i\u00e7in dava a\u00e7t\u0131.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ve sunucu Seda Sayan, nisan ay\u0131nda m\u00fczisyen \u00c7a\u011flar \u00d6kten'le Swiss Otel'deki d\u00fc\u011f\u00fcnle evlenmi\u015fti. ,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n isminin n\u00fcfus kay\u0131tlar\u0131nda 'Aysel G\u00fcrsa\u00e7er' olarak ge\u00e7ti\u011finin anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 dava dilek\u00e7esinde \u015fu ifadeler yer ald\u0131:,Yedinci kez nikah masas\u0131na oturan Seda Sayan, evlendikten 2 ay sonra solu\u011fu mahkemede al\u0131p soyad\u0131 davas\u0131 a\u00e7t\u0131.