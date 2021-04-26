2 ay önce hasat etti, 3 katı fiyata satıyor

Hasad\u0131 tarlada may\u0131s ay\u0131nda ba\u015fl\u0131yor, serada mart ay\u0131nda hasat edip kilosunu 15 liradan sat\u0131yor! Kap\u0131\u015f kap\u0131\u015f gidiyor.. \u0130\u015fte detaylar,Bursal\u0131 \u00fcretici tarlada May\u0131s ay\u0131nda hasad\u0131 ba\u015flayan \u00e7ilekleri kurdu\u011fu serada Mart ay\u0131nda hasat hasat ederek kilosunu 15 liradan sat\u0131yor. Orhaneli il\u00e7esinde 250 metrekare seraya \u00e7ilek eken \u0130smail Erdo\u011fan, sezonda 2 bin 500 kilo \u00e7ilek \u00fcretiyor. ,Bu \u00e7ilekleri normal zaman\u0131ndan 2 ay \u00f6nce piyasaya s\u00fcren Erdo\u011fan, bu sayede sezonunda 5 liraya sat\u0131lan \u00e7ilekleri erken hasat etti\u011fi i\u00e7in 15 liradan yok sat\u0131yor. Sezonu gelmedi\u011fi i\u00e7in nadir bulunan \u00e7ilekler b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. \u00dcretici 250 metre kare alandan 40 bin liral\u0131k \u00e7ilek satmay\u0131 ba\u015far\u0131yor.,250 metre kare alana \u00e7ilek ektim, buradan 2 bin 500 kilo \u00e7ilek hasat edebiliyorum. \u00d6zel m\u00fc\u015fterilerim var sipari\u015f \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum" dedi.,Biz bu \u00e7ilekleri 2 ay \u00f6nce hasat etmeye ba\u015fl\u0131yoruz. Erken hasat etti\u011fimiz i\u00e7in 3 kat\u0131 fiyata sat\u0131yoruz. \u00c7ilek bolla\u015ft\u0131 m\u0131 fiyat\u0131 5 liraya kadar d\u00fc\u015f\u00fcyor. Biz \u015fu an kilosunu 15 liradan yok sat\u0131yoruz. ,Kurdu\u011fu serayla 2 ay \u00f6nce \u00e7ilek \u00fcretti\u011fini ifade eden \u0130smail Erdo\u011fan, "Mart ay\u0131n\u0131n 20'inde seram\u0131zdan ilk \u00e7ilek hasad\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131k. Bu \u00e7ilekler tarlada May\u0131s ay\u0131n\u0131n sonunda toplanmaya ba\u015fl\u0131yor.,KAYNAK: \u0130HA