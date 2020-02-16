2 ay önce kedi-köpek maması üretim tesisi kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

K\u0131r\u0131kkale\u2019nin Bal\u0131\u015feyh il\u00e7esinde ya\u015fayan giri\u015fimci Sibel Do\u011fan, 2 ay \u00f6nce KOSGEB deste\u011fiyle kedi-k\u00f6pek mamas\u0131 \u00fcretim tesisi kurdu. ,K\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde ticari ba\u015far\u0131y\u0131 yakalayan gen\u00e7 giri\u015fimci, konserve mamalar\u0131n\u0131 Ankara, Antalya Adana, \u0130stanbul ve \u0130zmir'deki bayilerine toptan olarak g\u00f6nderiyor.,Do\u011fan, \u201cKedi-k\u00f6pek konserve mama \u00fcretici firmas\u0131y\u0131z. Evcil hayvanlar\u0131m\u0131za, kedilerimize ve k\u00f6peklerimize mama yap\u0131yoruz. Yurt d\u0131\u015f\u0131 ithalat\u0131n\u0131 \u00f6nlemek ama\u00e7l\u0131 yerli \u00fcretim yap\u0131yoruz. Kendimiz yurt d\u0131\u015f\u0131na ihracat etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. T\u00fcrkiye\u2019de \u0130stanbul, Ankara, Adana, Antalya, \u0130zmir bu b\u00f6lgelerde \u00e7ok fazla hayvansever dostlar\u0131m\u0131z var. En \u00e7ok bu b\u00f6lgelerde sat\u0131\u015f\u0131m\u0131z oluyor\u201d dedi.,Do\u011fan, \u201c\u00dcretim kapasitemiz g\u00fcnl\u00fck 15 bin. Y\u0131ll\u0131k 8 milyona yak\u0131n \u00fcretim kapasitemiz var. 3 milyon tonda hayvansal yan \u00fcr\u00fcnler kullan\u0131yoruz. Et ve et suyundan olu\u015fuyor zaten. Hi\u00e7bir katk\u0131 maddesi kullanm\u0131yoruz. Sadece etin kendi suyuyla ve etin kendi par\u00e7alar\u0131yla yap\u0131l\u0131yor. Toplam da 15 \u00e7e\u015fit mamam\u0131z var. Halen Ar-Ge \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor. \u00c7e\u015fitleri \u00e7o\u011faltmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201d dedi.,Tesisteki makinelerin yerli \u00fcretim oldu\u011funu belirten Do\u011fan, \u201cManisa, Bursa ve \u0130stanbul\u2019dan yapt\u0131rd\u0131k. Kendimiz yerli \u00fcretim yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in T\u00fcrk halk\u0131n\u0131 kollamay\u0131 tercih ettik. Yerli \u00fcretim hepsi yurt d\u0131\u015f\u0131ndan hi\u00e7bir \u015fekilde makine almad\u0131k. Kendi \u00e7abam\u0131zla bir yerlere gelmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,\u201cBu hafta Bulgaristan'a ihracat yap\u0131yoruz. Ay\u0131n 21\u2019inde de fuar\u0131m\u0131z var, \u00fcr\u00fcnlerimizle kat\u0131laca\u011f\u0131z. Arkas\u0131ndan da Almanya, K\u0131br\u0131s, Arap \u00fclkeleri daha \u00e7ok a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olmak \u00fczere Amerika\u2019daki m\u00fc\u015fterilerle diyalog a\u015famas\u0131nday\u0131z. Daha \u00e7ok Avrupa \u00fclkeleri bizden \u00fcr\u00fcn talep ediyor. Anla\u015fmalar\u0131m\u0131z yap\u0131lmak \u00fczere. Yap\u0131ld\u0131ktan sonra ihracat\u0131m\u0131z ba\u015flayacak. \u015euanda Bulgaristan'a bir konteyner mal g\u00f6nderiyoruz. O konteyner da 40 palet mal al\u0131yor. 30 binden fazla nereden baksan\u0131z 300 bin liral\u0131k sadece bir konteynerda mal satm\u0131\u015f oluyoruz.\u201d,Sadece KOSGEB\u2019den destek ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Do\u011fan, ilk etapta 15 ki\u015fiye i\u015f istihdam\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve tesisini b\u00fcy\u00fct\u00fcp say\u0131y\u0131 30\u2019a \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.,K\u0131r\u0131kkale'deki mama \u00fcretim tesislerini ziyaret eden \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcr\u00fc S\u0131rr\u0131 Y\u0131lmaz da, \u201cK\u0131r\u0131kkale savunma sanayii ile an\u0131lan bir il, biz bununla gurur duyuyoruz. Ayr\u0131ca tar\u0131msal sanayii ile de an\u0131lmas\u0131 bizi gururland\u0131r\u0131r. Tar\u0131ma dayal\u0131 sanayi de geli\u015fmeye ba\u015flad\u0131. En son ilimizde yap\u0131lan mama \u00fcretimi ile ilgili yat\u0131r\u0131mlar son derece g\u00fczel. Hem \u00fclke genelinde hem de yurt d\u0131\u015f\u0131na ihracat yap\u0131yorlar. Hem \u00fclkemizin ekonomisine katk\u0131 sunmalar\u0131, hem istihdam sa\u011flamalar\u0131 noktas\u0131nda son derece mutluluk verici, son derece bizi memnun ediyor. Bizde bu konuyla ilgili Tar\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131 olarak, tar\u0131m te\u015fkilat\u0131 olarak desteklerimizi sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Yurt d\u0131\u015f\u0131na ihracatlar\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Do\u011fan, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n,Do\u011fan, \u0130HA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bir hafta i\u00e7inde Bulgaristan'a 30 bin konserve mama ihra\u00e7 edece\u011fini, Amerika, Almanya, K\u0131br\u0131s ve Arap \u00fclkelerinden de teklif ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.