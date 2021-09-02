2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bulundu

.Cenaze kesin \u00f6l\u00fcm sebebinin netlik kazanmas\u0131 i\u00e7in Antalya Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n Cenazeyi almak i\u00e7in morgun \u00f6n\u00fcne gelen aile yak\u0131nlar\u0131 ise b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,Korkun\u00e7 olay Antalya\u2019n\u0131n Aksu il\u00e7esinde ya\u015fand\u0131. \u00c7ift\u00e7ilik ile ge\u00e7imini sa\u011flayan Celal S. (23), bilinmeyen bir nedenle e\u015fi Ela Sony\u00fcksek (20) ile ak\u015fam saatlerinde k\u0131sa s\u00fcreli bir tart\u0131\u015fma ya\u015fad\u0131.,\u0130hbar sonras\u0131 eve gelen jandarma ekipleri, kad\u0131n\u0131n e\u015fini de g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n\r\nGen\u00e7 kad\u0131n\u0131n 1 y\u0131l \u00f6nce evlendi\u011fi ve d\u0131\u015far\u0131dan hem\u015firelik okudu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Yaral\u0131 gen\u00e7 anne, e\u015fi taraf\u0131ndan hemen Aksu Semt Poliklini\u011fine kald\u0131r\u0131ld\u0131 ancak burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahaleye ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.\r\n\r\nYap\u0131lan incelemede 22 ya\u015f\u0131ndaki annenin yan\u0131nda e\u015fine ait 'bulundurma ruhsatl\u0131' tabanca bulundu.,Sony\u00fcksek ailesinin fertleri sabaha kar\u015f\u0131 ise evlerinde bir silah sesi duydu. Sesin geldi\u011fi odaya y\u00f6nelen aile, i\u00e7eride 2 ayl\u0131k o\u011flu bulunan Ela Sony\u00fcksek\u2019i kanlar i\u00e7erisinde buldu.