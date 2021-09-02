2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bulundu

Korkunç olay Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşandı. Çiftçilik ile geçimini sağlayan Celal S. (23), bilinmeyen bir nedenle eşi Ela Sonyüksek (20) ile akşam saatlerinde kısa süreli bir tartışma yaşadı.