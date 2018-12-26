2 gündür kar devam ediyor! Otomobiller kayboldu

Y\u0131lba\u015f\u0131na g\u00fcnler kala kala yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve f\u0131rt\u0131na Uluda\u011f'da hayat\u0131 olumsuz etkiledi.\r\n,Bug\u00fcn itibari ile \u015fiddetini artt\u0131ran kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n hafta sonuna kadar ya\u011fmas\u0131 beklenirken ya\u011fan kar sonras\u0131nda pistler tatilcilerin ak\u0131n\u0131na u\u011frad\u0131.\r\n,Uluda\u011f'da yo\u011fun sis ve f\u0131rt\u0131na nedeniyle hayat fel\u00e7 oldu. Kar lasti\u011fi ya da zincir kullanmayan baz\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler yolda mahsur kald\u0131.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Uluda\u011f'a ya\u011fan kar\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc mevsim normallerinin \u00fczerindeki hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 sebebiyle eridi.\r\n,Ancak d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde Uluda\u011f'da yo\u011fun kar ve f\u0131rt\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. H\u0131z kesmeyen kuvvetli ya\u011f\u0131\u015f pistleri ve yollar\u0131 karla kaplad\u0131.\r\n,Meteorolojiden edinilen bilgiye g\u00f6re, Uluda\u011f'da kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 80 santime ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,Yakla\u015fan y\u0131lba\u015f\u0131 tatili sebebiyle otellerin tamam\u0131n\u0131n rezervasyon oranlar\u0131 y\u00fczde y\u00fcze y\u00fckseldi.\r\n,D\u00fcn sabahtan bu yana etkili olan yo\u011fun sis ve tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller b\u00f6lgesindeki bir\u00e7ok ara\u00e7 kar alt\u0131nda kayboldu.\r\n,Uluda\u011f'a \u00e7\u0131kmak isteyen baz\u0131 vatanda\u015flar yollarda kald\u0131, Zincir takmad\u0131klar\u0131 i\u00e7in yolda kalan vatanda\u015flar\u0131n baz\u0131lar\u0131 geri d\u00f6nd\u00fc.\r\n,Ayr\u0131ca Uluda\u011f'da hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 19 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcrken, en y\u00fcksek s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 11 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\r\n,