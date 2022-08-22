2 hafta önce nişanlanan çift aynı kazada can verdi

.,\u00c7arpman\u0131n etkisiyle otomobil adeta hurdaya d\u00f6nerken kazay\u0131 g\u00f6ren \u00e7evredeki vatanda\u015flar durumu hemen 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi.\r\n\r\n,Gen\u00e7 \u00e7iftin 2 hafta \u00f6nce ni\u015fanland\u0131klar\u0131 \u00f6\u011frenilirken, Hamit Alp\u2019in sosyal medyada payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler y\u00fcrek burktu. \u201cBuldum onu yolun sonunda\u201d c\u00fcmlesiyle ni\u015fanl\u0131s\u0131yla birlikte kendi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini payla\u015fan \u00e7iftin kazas\u0131 herkesi yasa bo\u011fdu. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u0130l Afet Acil Durum (AFAD), itfaiye, sa\u011fl\u0131k ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen kurtarma ve sa\u011fl\u0131k ekipleri yaral\u0131lara ilk m\u00fcdahaleyi olay yerinde yaparken, yap\u0131lan m\u00fcdahalede 2 gencinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi.\r\n\r\n,Laleli Mahallesi Latif Emekli Caddesi'nde Hamit Alp (24) 2 hafta \u00f6nce ni\u015fanland\u0131\u011f\u0131 Beyza \u00d6zt\u00fcrk (24) ile birlikte ara\u00e7la gezmeye \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Olay yerine gelen yak\u0131nlar\u0131 sinir krizleri ge\u00e7irirken, polisin inceleme yapt\u0131\u011f\u0131 kazayla ilgili Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131 soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Otomobille bir s\u00fcre gezdikten sonra ni\u015fanl\u0131s\u0131n\u0131 eve b\u0131rakmaya giden Hamit Alp aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyona \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n,Polis ekiplerinin geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131\u011f\u0131 yolda Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 incelemelerde bulundu. Yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan ni\u015fanl\u0131 gen\u00e7 \u00e7iftin cans\u0131z bedenleri otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Aksaray \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n