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Türkiye Gazetesi

2 hafta önce nişanlanan çift aynı kazada can verdi

2 hafta önce nişanlanan çift aynı kazada can verdi

Laleli Mahallesi Latif Emekli Caddesi'nde Hamit Alp (24) 2 hafta önce nişanlandığı Beyza Öztürk (24) ile birlikte araçla gezmeye çıktı.

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