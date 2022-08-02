ÜRKÜTÜCÜ GÖRÜNTÜLER TUNCELİ'DE ÇEKİLDİ

2 metre uzunlu\u011fundaki y\u0131lanlar\u0131 g\u00f6ren Fatih U\u00e7ar ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.,Bir y\u0131lan di\u011ferini a\u011fz\u0131na al\u0131p yemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 anlar anbean kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Di\u011ferinin a\u011fz\u0131ndan kurtulan y\u0131lan bir s\u00fcre sonra olay yerinden uzakla\u015ft\u0131. \r\n,\u00c7emi\u015fgezek il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Karasar k\u00f6y\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 2 metre uzunlu\u011funda iki y\u0131lan g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,\u00dcrk\u00fct\u00fcc\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Tunceli\u2019nin \u00c7emi\u015fgezek il\u00e7esinde \u00e7ekildi.,Y\u0131lanlar\u0131 bir s\u00fcre izleyen U\u00e7ar, ya\u015fananlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce cep telefonu kameras\u0131na sar\u0131ld\u0131. ,Y\u0131lanlar\u0131n birbirini yemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken k\u0131sa s\u00fcre bo\u011fu\u015fma ya\u015fand\u0131.