2 metreye ulaştı!

T\u00fcrkiye'nin \u00f6nemli k\u0131\u015f turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 2 metreye ula\u015ft\u0131.\r\n,Bolu'da \u00fc\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr aral\u0131klarla devam eden ya\u011f\u0131\u015fla kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 2 metreyi buldu\u011fu Kartalkaya'ya, g\u00fcn\u00fcbirlik ve konaklamak i\u00e7in gelen tatilciler, toplam uzunlu\u011fu 70 kilometreye yakla\u015fan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini \u00e7\u0131kart\u0131yor.\r\n,Toplam yatak kapasitesi 2 bin olan 5 otel, yar\u0131y\u0131l tatili \u00f6ncesinde y\u00fczde 90 dolulu\u011fa ula\u015f\u0131rken, rezervasyonlar devam ediyor.\r\n,,Kayak merkezinde bulunan bir otelin genel m\u00fcd\u00fcr\u00fc Yusuf Avc\u0131, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bu sezon kar bereketi ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "Pistlerde 2 metreyi a\u015fan kar var. T\u00fcm pistler a\u00e7\u0131k. Kayakseverler bu mevsimi \u00e7ok seviyor. Bol karda kayak yapman\u0131n ayr\u0131 bir zevki var." diye konu\u015ftu.,Avc\u0131, yar\u0131y\u0131l tatiline yo\u011fun bir talebin oldu\u011funa de\u011finerek, "Tatilcilerin bu kar\u0131 de\u011ferlendirmesi gerek. Ya\u011fan kar kayak i\u00e7in \u00e7ok elveri\u015fli. Ayr\u0131ca tatilcilerimizin doyas\u0131ya e\u011flenmesi i\u00e7in 8 kilometre uzunlu\u011funda bir safari pisti a\u00e7t\u0131k. Ayr\u0131ca bu pistlere her sabah yapay karlama da takviye ediyoruz. \u015eu an pistlerdeki adrenalin \u00fcst seviyede." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Pistlerdeki g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerine de de\u011finen Avc\u0131, tatilcilerin g\u00fcvenli\u011fi i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc \u00f6nlemin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n