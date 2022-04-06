2 milyonluk sıfır Mercedes'i ekspere götürdü... Hayatının şokunu yaşadı

.,Ara\u00e7 sahibi de \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. Normal bir prosed\u00fcr\u00fc yerine getirmek i\u00e7in gelmi\u015fti. B\u00f6yle bir sonu\u00e7la kar\u015f\u0131la\u015faca\u011f\u0131na ihtimal vermiyordu. Her zaman ba\u015fa gelen bir durum de\u011fil. Bu y\u00fczden biz de \u015fa\u015f\u0131rd\u0131k\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Bayiden s\u0131f\u0131r olarak sat\u0131n al\u0131nan ve piyasa de\u011feri yakla\u015f\u0131k 2 milyon TL\u2019yi bulan Mercedes marka l\u00fcks otomobilini ekspere g\u00f6t\u00fcren vatanda\u015f hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131. ,Hatal\u0131 par\u00e7an\u0131n tespit edilme s\u00fcreci ve ara\u00e7taki de\u011fer kayb\u0131ndan bahseden Acar, \u201cHen\u00fcz 47 kilometrede, bayiden s\u0131f\u0131r al\u0131nm\u0131\u015f bir ara\u00e7. S\u0131f\u0131r oldu\u011fu i\u00e7in hatas\u0131z olarak biliniyor. Arabay\u0131 alan ki\u015fi kontrol amac\u0131yla ekspere getirdi\u011fi zaman sa\u011f \u00f6n \u00e7amurlu\u011funda boya oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fck. Arac\u0131 sat\u0131n alan ki\u015fi buna inanmakta biraz zorluk ya\u015fad\u0131. Mikronlar ve sonras\u0131nda servis kontrol\u00fcne gitmesiyle sa\u011f \u00f6n \u00e7amurlu\u011fun tekrar boyand\u0131\u011f\u0131 ger\u00e7e\u011fini ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. Arac\u0131n piyasa de\u011feri neredeyse 2 milyon TL\u2019ye yak\u0131n. B\u00f6yle bir ara\u00e7ta bir par\u00e7an\u0131n boyal\u0131 olmas\u0131, ara\u00e7ta ortalama 50-100 bin TL de\u011fer kayb\u0131na nedendir\u201d dedi.\r\n,Hen\u00fcz 47 kilometre yol yapt\u0131\u011f\u0131 arabas\u0131n\u0131 Eski\u015fehir\u2019de bulunan bir uzmana g\u00f6t\u00fcren talihsiz \u015fah\u0131s, yap\u0131lan kontrollerde bayiden s\u0131f\u0131r olarak sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 l\u00fcks otomobilinin, sa\u011f \u00f6n \u00e7amurlu\u011funda boya oldu\u011funu \u00f6\u011frendi.,\u0130lk ba\u015fta duruma inanmayan ara\u00e7 sahibi, servis kontrolleriyle birlikte boyan\u0131n ger\u00e7ek oldu\u011funu anlad\u0131. Yap\u0131lan incelemelerle hatal\u0131 par\u00e7ay\u0131 bulan oto ekspertizi Cihan Acar, b\u00f6yle bir boyan\u0131n ara\u00e7ta yakla\u015f\u0131k 50-100 bin TL aras\u0131nda de\u011fer kayb\u0131na yol a\u00e7abilece\u011fini belirtti. Ara\u00e7 sat\u0131n almak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Acar, ma\u011fduriyet ya\u015fanmamas\u0131 i\u00e7in mutlaka uzman g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcne ba\u015fvurulmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.,S\u0131f\u0131r ara\u00e7larda ortaya \u00e7\u0131kan hatalar\u0131n, her zaman kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan bir durum olmad\u0131\u011f\u0131 dile getiren Acar, \u201cBazen duymu\u015fsunuzdur, \u2018gemiyle gelirken ara\u00e7lar\u0131n ufak tefek \u00e7iziklerden dolay\u0131 boyanm\u0131\u015f olabilece\u011fi\u2019 konusunda s\u00f6ylemler olur. Ben de san\u0131yorum ince bir boya oldu\u011fu i\u00e7in bu tarz bir boya ama sonradan boyand\u0131\u011f\u0131 ger\u00e7e\u011fini de\u011fi\u015ftirmez. Arabada bir par\u00e7a boya var. Ara\u00e7 sahibi bir par\u00e7a boyal\u0131 olarak satacak bu arabay\u0131.