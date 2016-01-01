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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
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Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı
SPOR
-
Bakan Kasapoğlu Ağrılı çocuklara verdiği bisiklet sözünü tuttu
YAŞAM
-
Akaryakıt istasyonunda cep telefonu nedeni ile yangın çıktı
GÜNDEM
-
Bakan Soylu: “PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe”
TEKNOLOJİ
-
Porsche, tüm elektrikli otomobiller için Türkiye'ye şarj ağı kurdu
GÜNDEM
-
17 yaşındaki gencin sır ölümü
YAŞAM
-
Siverek’te çobanların arazi kavgasında kan aktı
YAŞAM
-
İş adamı Oğuz Satıcı taburcu oldu
YAŞAM
-
Kayseri'de 4 kişi, bir eve kurşun yağdırdı
YAŞAM
-
Türkeli'de gece avcılığı yapan 3 kişiye ceza
YAŞAM
-
Banka değil güvercin soygunu! Duvarı deldiler
DÜNYA
-
Belçika'da Covid-19 vakalarında hızlı artış
YAŞAM
-
Arnavutköy’de boş barakada yangın çıktı
YAŞAM
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
SPOR
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Galatasaray seride 1-0 öne geçti
YAŞAM
-
Tekirda'da vahşet! Gömdükten sonra kepçeyle düzelttirmiş
YAŞAM
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Yüzlerce metreden yere çakıldı
YAŞAM
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Virajı alamayan otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YAŞAM
-
5. katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YAŞAM
-
Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın
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Ramazan
2 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Kahreden haber Gaziantep'ten geldi. 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
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