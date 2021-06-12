20,5 santimlik kirpikleriyle rekorunu ikiye katladı

<p><span style="color:#000000">53 ya\u015f\u0131ndaki \u00c7inli kad\u0131n 20,5 santimlik kirpikleri ile d\u00fcnyan\u0131n en uzun kirpikli insan\u0131 olarak Guinness Rekorlar Kitab\u0131\u2019na girdi.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Jianzia bu kez 20,5 santim uzunlu\u011fundaki kirpikleriyle kendisine ait rekoru daha da geli\u015ftirdi. <\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Kirpiklerinin uzunlu\u011fu \u00e7enesini bile ge\u00e7erken Jianzi bu durumun birden ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlat\u0131yor. \u00d6ncesinde kirpikleri bu kadar uzun de\u011filmi\u015f ve normal boyuttalarm\u0131\u015f. <\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">1968 do\u011fumlu <strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=\u00c7inli">\u00c7inli <\/a><\/strong>You Jianzia, 12,5 santim uzunlu\u011fundaki kirpikleriyle d\u00fcnyan\u0131n en uzun kirpikli insan\u0131 olarak 2016\u2019da <strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=Guinness Rekorlar Kitab\u0131">Guinness Rekorlar Kitab\u0131<\/a><\/strong>\u2019na girmi\u015fti. <\/span><\/p>\r\n<p><span style="color:#000000">Zaman zarf\u0131nda Jianzia\u2019n\u0131n kirpiklerinin uzunlu\u011fu iki kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. <\/span><\/p>\r\n\r\n,<p><span style="color:#000000">Kirpiklerinin uzad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ilk 2015 senesinde fark etti\u011fini belirten Jianzia, \u201cOndan sonra uzad\u0131k\u00e7a uzad\u0131. Hastanelere gittim, doktorlar sebebini \u00e7\u00f6zemedi. Genetik de olamaz, zira ailemizde benden ba\u015fka kimsede b\u00f6yle bir durum yok\u201d dedi.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Ortalama olarak insanlar\u0131n kirpik uzunlu\u011funun genelde 0,8 cm ile 1,2 cm aras\u0131nda de\u011fi\u015fiklik g\u00f6sterdi\u011fi biliniyor.<\/span><\/p>\r\n