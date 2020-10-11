20 yıl bu utançla yaşadım!

20 y\u0131ll\u0131k hukuk m\u00fccadelesi!\r\n"Soyad\u0131mdan utan\u0131yorum, \u00e7ekti\u011fim \u00e7ileler art\u0131k bitsin istiyorum",Sakarya\u2019n\u0131n Adapazar\u0131 il\u00e7esinde ikamet eden Sevdiye Dumitru, ilk evlili\u011finden sonra Romanyal\u0131 Florian Dumitru ile evlendi. Evliliklerinden bir s\u00fcre sonra haber vermeden ortadan kaybolan e\u015finden bo\u015fanmak isteyen Sevdiye Dumitru, e\u015finin nerede oldu\u011funu bilmedi\u011fi i\u00e7in bo\u015fanam\u0131yor. ,\u0130lk evlili\u011finden d\u00f6rt \u00e7ocu\u011fu olan Sevdiye Dumitru, Romanyal\u0131 biriyle tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve onunla bir evlilik ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fini, e\u015finin kendisini terk ederek kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve kendisinden haber alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. 20 senedir bo\u015fanmak i\u00e7in e\u015fini arayan Sevdiye Dumitru, 4 kere mahkemeye ba\u015fvurdu\u011funu ancak kar\u015f\u0131 taraftan haber al\u0131namad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bo\u015fanman\u0131n ger\u00e7ekle\u015fmedi\u011fini s\u00f6yledi.,Evlilik c\u00fczdan\u0131n\u0131 da alarak kay\u0131plara kar\u0131\u015fan e\u015fi y\u00fcz\u00fcnden ma\u011fdur oldu\u011funu belirten Dumitru, maddi durumunun k\u00f6t\u00fc oldu\u011funu ve soyad\u0131n\u0131n yabanc\u0131 olmas\u0131ndan dolay\u0131 utan\u00e7 duydu\u011funu ifade etti. Eski soyad\u0131n\u0131 geri almak, eski soyad\u0131yla ya\u015famak ve eski soyad\u0131yla \u00f6lmek istedi\u011fini belirten Dumitru, yetkililerden ma\u011fduriyetinin giderilmesi i\u00e7in yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.,Terk edildi\u011fi i\u00e7in e\u015finden bo\u015fanamayan ve ma\u011fdur oldu\u011funu dile getiren Sevdiye Dumitru, \u201c21 y\u0131l \u00f6nce bir evlilik ya\u015fad\u0131m ve beni terk edip, b\u0131rak\u0131p gitti. Ne ad\u0131 ne kendisi var. Hastanelere gitti\u011fim zaman bana diyorlar ki sen yabanc\u0131 ile mi evlisin, Sevdiye Dumitru denilince \u00e7ekiniyorum ve utan\u0131yorum da art\u0131k onun soyad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131mak istemiyorum. Daha \u00f6nceki evlili\u011fimden 4 tane \u00e7ocu\u011fum 3 k\u0131z\u0131m, 1 o\u011flum var. \u0130lk e\u015fimden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131m zaman 4 tane \u00e7ocu\u011fum vard\u0131. Ben Romanyal\u0131 birisiyle tan\u0131\u015ft\u0131m ve evlendim. Daha sonras\u0131nda beni terk edip gitti, \u00f6ld\u00fc m\u00fc kald\u0131 m\u0131 hi\u00e7bir haber yok 20 seneden beri bo\u015fanam\u0131yorum. 4 mahkeme a\u00e7t\u0131m, 4\u2019\u00fc de beraat edildi mahkemelerimin. G\u00fcc\u00fcm yok daha ilerisine, bo\u015fanam\u0131yorum, nas\u0131l yapaca\u011f\u0131m bilemiyorum. Bo\u015fanmak istiyorum, ama kar\u015f\u0131 taraftan evet veya hay\u0131r cevab\u0131 gelmedi\u011finden dolay\u0131 mahkeme ret cevab\u0131 veriyor ve ma\u011fdur oluyorum. Florian Dumitru ula\u015f\u0131lam\u0131yor, benim evlilik c\u00fczdan\u0131mda onda, onu da al\u0131p gitti. Elimden hi\u00e7bir \u015fey gelmiyor s\u00f6yl\u00fcyorum ama anlatam\u0131yorum derdimi\u201d dedi.\r\n,20 y\u0131ld\u0131r bo\u015fanamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in utand\u0131\u011f\u0131 soyad\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiremiyor...,Eski soyad\u0131n\u0131 almak istedi\u011fini belirten Dumitru, \u201c\u00c7ocuklar\u0131m da zaman\u0131nda bana ke\u015fke evlenmeseydin, daha iyi olabilirdik dedi ama ben bir kad\u0131n olarak 4 tane \u00e7ocu\u011fuma bakamad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in zor durumlar ya\u015fad\u0131k. 4 tane \u00e7ocuk yan\u0131mda oldu\u011fu i\u00e7in biraz sorunlu oldu onun i\u00e7in bir evlilik yapay\u0131m dedim ama o da beni terk etti gitti. 20 seneden beri \u00f6ld\u00fc m\u00fc, kald\u0131 m\u0131 hi\u00e7bir haber yok. Mahkemelerde ret geliyor. Bo\u015fanmak istiyor, bundan kurtulmak istiyorum. Hastanelere gitti\u011fimiz zaman soyad\u0131m insanlara tuhaf geliyor ve bundan kurtulmak istiyorum. Devletimin beni bu dertten kurtarmas\u0131n\u0131 istiyorum. Kendi soyad\u0131m K\u00f6se, ama Dumitru soyismini ben daha da ta\u015f\u0131mak istemiyorum. \u00c7evremdekiler soyad\u0131m\u0131 g\u00f6r\u00fcp yabanc\u0131 uyruklu musun deyince ben utan\u0131yorum. T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131y\u0131m dedi\u011fim zaman da bana diyorlar ki Dumitru olarak yabanc\u0131 soyad\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yorsun dedikleri zaman utan\u0131yorum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Maddi durumunun k\u00f6t\u00fc oldu\u011funu, dayanacak g\u00fcc\u00fc olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Sevdiye Dumitru, \u201cYetkililere \u015funu s\u00f6ylemek istiyorum; benim sesimi duysunlar ve beni Florian Dumitru\u2019ndan kurtars\u0131nlar. Benim durumum yok, maddi durumum yok, kendim de rahats\u0131z\u0131m hastanelere gidip geliyorum. Ye\u011fenlerimin yan\u0131nda kal\u0131yorum. Yard\u0131m istemiyorum ama ben sadece Florian\u2019dan ayr\u0131lmak istiyorum. Benim daha g\u00fcc\u00fcm yok mahkeme a\u00e7maya. Mahkemelerde bo\u015fanamad\u0131\u011f\u0131m\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm zaman tekrardan y\u0131k\u0131l\u0131p geri geliyorum. Nafaka falan istemiyorum, yeter ki beni bo\u015fas\u0131n istiyorum sadece. Soyad\u0131m\u0131 geri almak istiyorum; Sevd