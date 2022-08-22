200 bin TL'lik otomobil modeli Türkiye'ye geliyor

<strong>SUZUK\u0130 ALTO K10 TEKN\u0130K \u00d6ZELL\u0130KLER\u0130<\/strong>,3.530 milimetre uzunluk, 1.490 milimetre geni\u015flik, 1.520 milimetre y\u00fckseklik ve 2.380 milimetre aks mesafesine sahip olan 2022 Suzuki Alto K10\u2019un Hyundai i10\u2019dan bile daha k\u00fc\u00e7\u00fck bir boyuta sahip oldu\u011fu anla\u015f\u0131l\u0131yor. ,400 bin T\u00fcrk Liras\u0131\u2019n\u0131n alt\u0131nda ortalama bir s\u0131f\u0131r ara\u00e7 bulunmazken Suzuki\u2019nin yeni modeli fiyat\u0131yla al\u0131c\u0131lara g\u00f6z k\u0131rpt\u0131. ,67 beygir g\u00fc\u00e7 \u00fcreten 1.0 litrelik benzinli motorla \u00e7al\u0131\u015fan Suzuki Alto K10, 89 Nm tork \u00fcretiyor. Ba\u015flang\u0131\u00e7 seviyesinde manuel \u015fanz\u0131manla ara\u00e7 alacaklar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan Suzuki Alto K10 ayr\u0131ca otomatik \u015fanz\u0131man se\u00e7ene\u011fine de sahip. 13 in\u00e7 b\u00fcy\u00fckl\u00fckte jant seti bulunuyor.,\u00c7\u00fcnk\u00fc sadece 5 bin dolarl\u0131k bir fiyatla sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131k\u0131yor. T\u00fcrkiye pazar\u0131nda da piyasaya \u00e7\u0131kmas\u0131 beklenen arac\u0131n fiyat\u0131n\u0131n ise 200 bin TL civar\u0131 olaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyor. Modelin en pahal\u0131 versiyonunun fiyat\u0131 da 7 bin 300 dolar.,Di\u011fer \u00f6zellikleri aras\u0131nda; Apple Car ve Android Auto destekli 7 in\u00e7lik bilgi e\u011flence ekran\u0131, \u00e7ift hava yast\u0131\u011f\u0131 ve arka park sens\u00f6r\u00fc yer al\u0131yor. ,Hindistan\u2019da piyasaya s\u00fcr\u00fclen Suzuki Alto K10 model ara\u00e7 son g\u00fcnlerde en \u00e7ok konu\u015fulan otomobil modellerinin ba\u015f\u0131nda geliyor. ,Otomobil fiyatlar\u0131n\u0131n artmas\u0131yla birlikte ara\u00e7 sahibi olmak isteyenler ya da arac\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015fanlar uygun fiyatl\u0131 modelleri ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. ,Suzuki\u2019nin bir d\u00f6nem T\u00fcrkiye\u2019de sat\u0131\u015fa sundu\u011fu Alto modeli son y\u0131llarda Japonya, Hindistan dahil G\u00fcney Asya \u00fclkelerinde pazarlara \u00e7\u0131k\u0131yor.