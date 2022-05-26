200 otobüs Sivasspor taraftarı Kupa finali için İstanbul'a geldi

,Atat\u00fcrk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final ma\u00e7\u0131na gitmek isteyen vatanda\u015flar, ak\u015fam saatlerinde otob\u00fcslerin kalkaca\u011f\u0131 tarihi Cumhuriyet Meydan\u0131'na geldi.,Bir s\u00fcre tezah\u00fcratlara devam eden taraftarlar, daha sonra Sivas Belediyesi taraf\u0131ndan tahsis edilen otob\u00fcslere binerek yola \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Burada me\u015faleler yakarak tak\u0131mlar\u0131 lehine tezah\u00fcratlarda bulunan taraftarlara Sivas Valibi Y\u0131lmaz \u015eim\u015fek ile Sivas Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ahmet Duman da e\u015flik etti.\r\n\r\n,Meydanda bas\u0131n mensuplar\u0131na a\u00e7\u0131klama yapan Ahmet Duman, kupa finali \u00f6ncesi heyecanl\u0131 olduklar\u0131n\u0131 belirterek, "Bug\u00fcn burada bilet alan b\u00fct\u00fcn Sivassporlu hem\u015ferilerimizle \u0130stanbul'a do\u011fru yola \u00e7\u0131k\u0131yoruz. \u0130lk kafile yola \u00e7\u0131kt\u0131. Allah kazas\u0131z belas\u0131z ula\u015fmay\u0131 nasip etsin. Hilmi Bilgin ba\u015fkan\u0131m\u0131z, 'Bilet alan hi\u00e7bir vatanda\u015f\u0131m\u0131z Sivas'ta kalmayacak.' demi\u015fti. Bu vaadi yerine getirmek i\u00e7in b\u00fct\u00fcn otob\u00fcs tedbirlerimizi ald\u0131k. Kent meydan\u0131nda biletini alan b\u00fct\u00fcn vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 \u0130stanbul'a g\u00f6t\u00fcrmek \u00fczere haz\u0131r bir \u015fekilde bekliyoruz. Bu kupay\u0131 \u00e7ok istiyoruz. \u0130n\u015fallah binlerce vatanda\u015f\u0131m\u0131z kupayla Sivas'a sa\u011f salim d\u00f6neceklerdir." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Taraftarlardan Eren Ero\u011flu ise, "Kayseri'de hukuk e\u011fitimi al\u0131yorum. S\u0131nav haftas\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen Sivasspor i\u00e7in buraya geldim. Biz bu kupay\u0131 almadan d\u00f6nmeyece\u011fiz. Tarihin bize bir kupa borcu var. 2008, 2009 ve 2019'da olmad\u0131 ama bu sefer kupay\u0131 in\u015fallah biz alaca\u011f\u0131z. Seneye de ligi alaca\u011f\u0131z." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n