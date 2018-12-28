2018 yılında damga vuran fotoğraflar

2018 y\u0131l\u0131n\u0131n \u00f6nemli olaylar\u0131, \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) objektiflerine yans\u0131d\u0131. \r\n\r\n1-Trabzon\u2019da pistten \u00e7\u0131kan u\u00e7ak havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Foto\u011fraf: Ersen K\u00fc\u00e7\u00fck ,2- Suriye'deki i\u00e7 sava\u015fta at\u0131lan bir bomba sonucu v\u00fccudu yan\u0131klar i\u00e7erisinde kalan, ayn\u0131 sava\u015fta babas\u0131 \u00f6ld\u00fckten sonra T\u00fcrkiye'ye s\u0131\u011f\u0131nan ve Antalya'da tedavi edildi\u011fi s\u0131rada amcas\u0131 taraf\u0131ndan dilendirilmek i\u00e7in hastaneden ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen 8 ya\u015f\u0131ndaki Muhammed Ali, Mersin'de ka\u011f\u0131t toplarken bulundu. Foto\u011fraf: G\u00fcray G\u00fcrdal ,3- Atat\u00fcrk K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nin (AKM) y\u0131k\u0131m\u0131 devam ederken ayn\u0131 karede yap\u0131m\u0131 devam eden Taksim Camii in\u015faat\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Foto\u011fraf: \u0130smail Co\u015fkun ,4-D\u00fcmeni kilitlenen gemi \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019nda tarihi Hekimba\u015f\u0131 Salih Efendi Yal\u0131s\u0131\u2019na \u00e7arpt\u0131. ,5-D\u00fcnyan\u0131n en kalabal\u0131k n\u00fcfuslu \u00fclkelerinden Banglade\u015f\u2019in ba\u015fkenti Dakka\u2019da i\u015fe gitmek i\u00e7in her g\u00fcn binlerce yolcu trenin \u00fczerinde seyahat ediyor. \u00d6zellikle sabah ve ak\u015fam saatlerinde yap\u0131lan seferler en yo\u011fun seferler olurken insanlar trenin \u00fczerinde gidebilmek i\u00e7in adeta birbirleri ile yar\u0131\u015f\u0131yor. Foto\u011fraf: \u0130smail Co\u015fkun ,6-Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019a devlet \u015feref madalyas\u0131 tevcih edildi. Foto\u011fraf: \u00d6mer \u00c7etin ,7-\u2018\u2019Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131"nda Burseya da\u011f\u0131nda bulunan ve stratejik \u00f6neme sahip Sakarya Tepesi, Sakarya ob\u00fcs\u00fcn\u00fcn ter\u00f6r mevzilerini vurmas\u0131yla ter\u00f6ristlerden geri al\u0131nd\u0131. Foto\u011fraf: \u0130smail Co\u015fkun ,8- Sel felaketinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Ordu\u2019da k\u00f6pr\u00fc \u00e7\u00f6kt\u00fc. Foto\u011fraf: Erdi Dem\u00fcr ,9-Bursa Ay\u0131 Bar\u0131na\u011f\u0131\u2019ndaki ay\u0131lar\u0131n keyifli anlar\u0131 objektiflere b\u00f6yle yans\u0131d\u0131. Foto\u011fraf: Samet Do\u011fru ,10-Osmangazi Belediyesi taraf\u0131ndan Bursa'ya kazand\u0131r\u0131lan T\u00fcrkiye'nin ilk kablolu su kaya\u011f\u0131 tesisi Sukaypark'ta d\u00fczenlenen Wakeboard T\u00fcrkiye \u015eampiyonas\u0131, final yar\u0131\u015fmalar\u0131 ile sona erdi. Foto\u011fraf: Samet Do\u011fru ,11-Adana'n\u0131n Karata\u015f il\u00e7esinde bulunan ve do\u011fal g\u00fczelli\u011fi ile dikkat \u00e7eken Akyatan Lag\u00fcn\u00fc\u2019nde flamingolar e\u015fli\u011finde kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftu. Foto\u011fraf: Elif Ay\u015fenur Bay ,12-Sevimli Yunuslar \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019ndan ge\u00e7en TCG Sakarya Denizalt\u0131s\u0131na bir s\u00fcre dans ederek e\u015flik ettiler. Foto\u011fraf: \u0130smail Co\u015fkun ,13-\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Mali \u015eube ekiplerince g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Adnan Oktar, Bayrampa\u015fa Devlet Hastanesine getirilerek sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildi. Foto\u011fraf: Caner S\u00f6nmez ,14-T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri\u2019nin Afrin\u2019de ter\u00f6ristlere y\u00f6nelik operasyonunda etkisiz hale getirilen ter\u00f6ristler objektiflere b\u00f6yle yans\u0131d\u0131. Foto\u011fraf: \u0130smail Co\u015fkun,15-Bursa'da cezaevinden \u00e7\u0131kan bir \u015fah\u0131s, e\u015finin \u00e7ocuklar\u0131 almas\u0131na k\u0131z\u0131p kay\u0131nvalidesinin evini ate\u015fe vererek pompal\u0131 silahla soka\u011fa \u00e7\u0131kt\u0131. Foto\u011fraf: Samet Do\u011fru ,16- Arakanl\u0131 M\u00fcsl\u00fcmanlar, Cox's Bazaar B\u00f6lgesi\u2019nde bulunan kamplarda zor \u015fartlarda ya\u015fam m\u00fccadelesi veriyor. Bu ko\u015fullardan en \u00e7ok etkilenenler ise \u00e7ocuklar oluyor. Kamplarda k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar\u0131n \u00e7o\u011fu giyecek k\u0131yafet olmad\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak dola\u015f\u0131yorlar k\u0131yafetleri olanlar\u0131n ise ayaklar\u0131 \u00e7\u0131plak. Foto\u011fraf: \u0130smail Co\u015fkun ,17- Ya\u011fmur bekleyen \u0130stanbul\u2019da \u00fcrk\u00fct\u00fcc\u00fc manzara. foto\u011fraf: \u0130smail Co\u015fkun ,18-Kontrol\u00fc kaybederek tem otoyolunda devrilen saman y\u00fckl\u00fc t\u0131r trafi\u011fin aksamas\u0131na neden oldu. Foto\u011fraf: Ahmet Faruk Sar\u0131ko\u00e7 ,19- \u0130stanbul\u2019 da adalara g\u00f6nderilmesine izin verilmeyen atlar kamyonlarla geldikleri yere g\u00f6nderildi. Foto\u011fraf: Ahmet Faruk Sar\u0131ko\u00e7 ,20- T\u00fcrk Ak\u0131m Do\u011falgaz Boru Hatt\u0131\u2019n\u0131n derin sularda ki k\u0131sm\u0131n\u0131 d\u00f6\u015feyen d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck in\u015faat gemisi \u2018Pioneering Spirit\u2019 \u0130stanbul Bo\u011faz\u0131\u2019ndan ge\u00e7ti. Foto\u011fraf: Ahmet Faruk Sar\u0131ko\u00e7 ,21- \u0130HA'n\u0131n ABD'li rahip Andrew Craig Brunson\u2019\u0131n gidi\u015fini anlatan' o foto\u011fraf\u0131 g\u00fcndeme damga vurdu. Foto\u011fraf: Mihrap D\u00fcz\u00f6z ,22- Erzur