2018 yılında Türkiye ve dünyada Google'da en çok neler arandı?

Soy A\u011fac\u0131-edevlet,Google T\u00fcrkiye\u2019de 2018\u2019in en \u00e7ok aranan kelimeleri belli oldu.T\u00fcrkiye\u2019de 2018\u2019de arama \u015fampiyonu \u201cdolar\u201d kelimesi oldu. \u0130\u015fte T\u00fcrkiye'nin Google'da arad\u0131klar\u0131...\r\n\r\nDolar\r\n\r\n,D\u00fcnya Kupas\u0131, e-m\u00fcfredat,Se\u00e7im Sonu\u00e7lar\u0131,Bedelli Askerlik,Ye\u015fil Uzayl\u0131,T\u00fcrkiye\u2019de 2018\u2019de en \u00e7ok aran\u0131lan ki\u015fi Mina Ba\u015faran olarak a\u00e7\u0131kland\u0131. Liste \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n1. Mina Ba\u015faran,2. Arda \u00d6ziri,3. Ali Ko\u00e7,4. M\u00fcnir \u00d6zkul,5. Cenk Tosun,6. Timu\u00e7in Esen,7. Muhterem Nur,D\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda en \u00e7ok aranan kelime ise 2018\u2019de Rusya\u2019da oynanan \u201cD\u00fcnya Kupas\u0131\u201d oldu.\r\n\r\nD\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda en \u00e7ok aranan kelimeler listesi ise \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n1.World Cup (D\u00fcnya Kupas\u0131)\r\n\r\n2.Avicii\r\n\r\n3.Mac Miller\r\n\r\n4.Stan Lee\r\n\r\n5.Black Panther,1.Sylvester Stallone\r\n\r\n2.Logan Paul\r\n\r\n3.Pete Davidson\r\n\r\n4.Bill Cosby\r\n\r\n5.Noah Centineo,1.Black Panther\r\n\r\n2.Deadpool 2\r\n\r\n3.Venom\r\n\r\n4.Avengers: Infinity War\r\n\r\n5.Bohemian Rhapsody,1.World Cup (D\u00fcnya Kupas)\r\n\r\n2.Hurricane Florence (Florence Kas\u0131rgas\u0131)\r\n\r\n3.Mega Millions Result (Loto sonu\u00e7lar\u0131)\r\n\r\n4.Royal Wedding (Kraliyet D\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc)\r\n\r\n5.Election Results (Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131),\u00dcnl\u00fclerde ise ba\u015f\u0131 Eski Hollywood y\u0131ld\u0131z\u0131, yeni Sussex D\u00fc\u015fesi Meghan Markle \u00e7ekiyor. S\u0131ralama \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n1.Meghan Markle\r\n\r\n2.Demi lovato\r\n\r\n3.Sylvester Stallone\r\n\r\n4.Logan Paul\r\n\r\n5. Khloe Kardashian