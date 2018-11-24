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Türkiye Gazetesi

2019 AK Parti Belediye Başkan Adayları Kimler? | İşte İsimleri ve Biyografileri

2019 AK Parti Belediye Başkan Adayları Kimler? | İşte İsimleri ve Biyografileri
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AK Parti Adayları Belli Oldu. 2019 Belediye Başkan seçimleri için 40 aday belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin merakla beklenen 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı. Peki AK Parti Adayları kimler? Hangi ilde kim var? 2019 AK Parti Belediye Başkan Adayları galerimizde isimleri ve biyografileri ile yer almakta. İşte 2019 AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayları....

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