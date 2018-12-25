2019 Asgari ücret belli oldu | Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari \u00dccret Tespit Komisyonu, 2019 y\u0131l\u0131nda uygulanacak asgari \u00fccreti belirlemek \u00fczere son toplant\u0131s\u0131n\u0131 yapt\u0131. 2019 y\u0131l\u0131nda asgari \u00fccret 2 bin 20 TL oldu.\r\n,2019 Asgari \u00fccret belli oldu. \r\n\r\nAsgari \u00dccret Tespit Komisyonu yeni y\u0131lda ge\u00e7erli olacak asgari \u00fccreti belirlemek i\u00e7in son kez topland\u0131. Asgari \u00fccret 2019'da 2 bin 20 TL olarak belirlendi. \r\n\r\n,Komisyon, \u00fccreti belirlemek i\u00e7in \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc toplant\u0131s\u0131n\u0131 20 Aral\u0131k'ta yapm\u0131\u015ft\u0131. Toplant\u0131da, bir i\u015f\u00e7inin asgari ge\u00e7im tutar\u0131n\u0131 komisyonla payla\u015fan T\u00dc\u0130K, asgari \u00fccreti "a\u011f\u0131r" stat\u00fcdeki i\u015flerde 2 bin 213 lira 40 kuru\u015f, "orta" stat\u00fcdeki i\u015flerde bin 978 lira 80 kuru\u015f, "hafif" stat\u00fcdeki i\u015flerde bin 841 lira 40 kuru\u015f olarak \u00f6nermi\u015fti.\r\n\r\n,T\u00fcrk-\u0130\u015f yeni asgari \u00fccret belirlenirken \u00f6ncelikle ge\u00e7im \u015fartlar\u0131n\u0131n temel al\u0131nmas\u0131n\u0131 istiyor. Ayr\u0131ca, asgari \u00fccret g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine 2 bin liran\u0131n \u00fczerinde ba\u015flan\u0131lmas\u0131n\u0131, bu rakama enflasyon oran\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131n yan\u0131nda refah pay\u0131n\u0131n da eklenmesini talep ediyordu.\r\n\r\n,T\u0130SK ise yeni asgari \u00fccret belirlenirken hedef enflasyon, yat\u0131r\u0131mlar, rekabet g\u00fcc\u00fc, verimlilik ve i\u015fsizlikle m\u00fccadelenin dikkate al\u0131nmas\u0131n\u0131, asgari \u00fccret deste\u011finin artt\u0131r\u0131larak devam ettirilmesini, y\u00fczde 2 olan i\u015fsizlik sigortas\u0131 i\u015fveren pay\u0131n\u0131n 2019 y\u0131l\u0131 i\u00e7in al\u0131nmamas\u0131n\u0131 talep ediyordu.\r\n\r\n,Asgari \u00fccreti, yasa gere\u011fi 5'er i\u015f\u00e7i, i\u015fveren ve devlet temsilcisi olmak \u00fczere 15 ki\u015fiden olu\u015fan Asgari \u00dccret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla \u00fcyeye sahip konfederasyon oldu\u011fu i\u00e7in i\u015f\u00e7i taraf\u0131n\u0131 T\u00fcrk-\u0130\u015f temsil ederken, T\u0130SK i\u015fveren taraf\u0131 ad\u0131na masa bulunuyor.\r\n\r\n,Asgari \u00fccret, halen bekar bir i\u015f\u00e7i i\u00e7in br\u00fct 2 bin 29 lira 50 kuru\u015f, vergiler ve kesintiler d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcnde net bin 603 lira 12 kuru\u015f olarak uygulan\u0131yor. \r\n,Y\u0131llar baz\u0131nda net asgari \u00fccret rakamlar\u0131 \u015f\u00f6yle: \r\n\r\n,Bunun 2 bin 29 lira 50 kuru\u015funu br\u00fct asgari \u00fccret, 314 lira 57 kuru\u015funu sosyal g\u00fcvenlik primi, 40 lira 59 kuru\u015funu i\u015fveren i\u015fsizlik sigorta fonu olu\u015fturuyor.,Asgari \u00fccretin i\u015fverene toplam maliyeti, bir i\u015f\u00e7i i\u00e7in 2 bin 384 lira 66 kuru\u015f.\r\n,2018: 1603 TL\r\n2017: 1404 TL\r\n2016: 1300 TL\r\n2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL \r\n2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL\r\n2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL,T\u00dc\u0130K'in \u00f6nerdi\u011fi rakamlar\u0131n, gerek i\u015f\u00e7i gerekse de i\u015fveren taraf\u0131n\u0131n tekliflerinin somutla\u015fmas\u0131 ve pazarl\u0131klara ba\u015flanmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan belirleyici niteli\u011fi bulunuyor.,Apartman g\u00f6revlileri i\u00e7in ise normal i\u015f\u00e7ilerden farkl\u0131 olarak gelir ve damga vergileri kesilmedi\u011finden net bin 725 lira 8 kuru\u015f olarak hesaplan\u0131yor.\r\n\r\n,Asgari \u00fccretin vergi d\u0131\u015f\u0131 tutulmas\u0131n\u0131 da savunan T\u00fcrk-\u0130\u015f, net \u00fccrette 2 bin liran\u0131n alt\u0131ndaki her teklife kap\u0131lar\u0131n\u0131 kapat\u0131yordu.,\u0130\u015fveren ayr\u0131ca SGK i\u015fveren deste\u011finin y\u00fczde 5'ten y\u00fczde 6'ya \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131n\u0131 ve toplu i\u015f s\u00f6zle\u015fmesi imzalanan i\u015f yerlerinde bunun y\u00fczde 7 olarak uygulanmas\u0131n\u0131 istiyordu.