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Türkiye Gazetesi

2019 diziler ne zaman başlayacak? Hercai, Diriliş Osman, Zalim İstanbul, Çukur ne zaman başlıyor?

2019 diziler ne zaman başlayacak? Hercai, Diriliş Osman, Zalim İstanbul, Çukur ne zaman başlıyor?
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2019 diziler ne zaman başlıyor? 2019 dizi sezonu ne zaman başlayacak büyük bir merakla bekleniyor. Geçen sezon büyük ilgiyle takip edilen diziler, bu sezon da ekranlarda büyük bir yarış içerisinde olacak gibi görünüyor. 2018 yılında ekranlarda kendisine yer bulan Hercai, Kardeş Çocukları, Bir Aile Hikayesi gibi diziler, öncesi sezonların vazgeçilmezleri olan Çukur, Yasak Elma, Diriliş Osman gibi dizilerle reyting savaşına girecek. Hem oyuncuları, hem konuları ile büyük bir yarış içerisinde olan ve sosyal medyada da çok ses getiren dizilerin akıbeti ne olacak? Peki diziler ne zaman başlıyor? Hercai ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğruş yeni sezon ne zaman? Dizilerin yeni sezon tarihleri belli oldu mu? Kardeş Çocukları, Savaşçı, Hercai, Bir Zamanlar Çukurova, Kuzgun, Payitaht Abdülhamid, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Yasak Elma, Çukur ve Zalim İstanbul sezon finali yaparak izleyicileri büyüm merakta bırakmıştı! Diziler 2019'da ne zaman başlayacak?

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