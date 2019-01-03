2019 Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu (Enflasyon farkı ne kadar?)

T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K) enflasyon rakamlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Enflasyon aral\u0131kta y\u00fczde 0,40 d\u00fc\u015ft\u00fc, 2018 enflasyonu y\u00fczde 20,30 oldu. ,T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K) enflasyon rakamlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Enflasyon aral\u0131kta y\u00fczde 0,40 d\u00fc\u015ft\u00fc, 2018 enflasyonu y\u00fczde 20,30 oldu.\r\n,SGK ve BA\u011e-KUR emeklileri Ocak ay\u0131nda y\u00fczde 10,19 maa\u015f zamm\u0131 alacak.\r\n\r\n,Devlet memurlar\u0131, s\u00f6zle\u015fmeliler, ge\u00e7ici personel ve memur emeklileri, zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131 ve enflasyon fark\u0131n\u0131 15 Ocak'ta alacak.\r\n,Toplu s\u00f6zle\u015fme gere\u011fince, enflasyon fark\u0131 6 ayl\u0131k dilimler halinde hesaplan\u0131yor. ,\u00d6te yandan SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri de maa\u015flar\u0131n\u0131 ge\u00e7en y\u0131l\u0131n son 6 ayl\u0131k enflasyonu oran\u0131nda zaml\u0131 alacak.\r\n\r\n,En d\u00fc\u015f\u00fck memur maa\u015f\u0131 3 bin 468 lira\r\n\r\nMemur (Lisans - 9\/1) 3 bin 749 lira\r\n\r\n\u00d6\u011fretmen (1\/4) 4 bin 701 lira\r\n\r\nPolis (8\/1) 5 bin 339 lira\r\n\r\nM\u00fchendis (1\/4) 6 bin 236 lira\r\n\r\nM\u00fcste\u015far (1\/4) 13 bin 258 lira,En d\u00fc\u015f\u00fck memur emekli ayl\u0131\u011f\u0131 2 bin 379 lira\r\n\r\nMemur (Lisans - 1\/4) 2 bin 844 lira\r\n\r\n\u00d6\u011fretmen (1\/4) 2 bin 924 lira\r\n\r\nPolis (8\/1) 3 bin 35 lira\r\n\r\nM\u00fchendis (1\/4) 3 bin 566\r\n\r\nM\u00fcste\u015far (1\/1) 8 bin 570 lira,En d\u00fc\u015f\u00fck SSK emekli ayl\u0131\u011f\u0131 1904 lira\r\n\r\nEn d\u00fc\u015f\u00fck BA\u011e-KUR ayl\u0131\u011f\u0131 1608 lira\r\n\r\nEn d\u00fc\u015f\u00fck tar\u0131m BA\u011e-KUR ayl\u0131\u011f\u0131 1269 lira,Memur ve emekli y\u00fczde 4 + enflasyon fark\u0131 ile y\u00fczde 10.7 maa\u015f zamm\u0131 alacak.,A\u00e7\u0131klanan enflasyon rakam\u0131yla birlikte milyonlarca memur, s\u00f6zle\u015fmeli personel ve emeklinin alaca\u011f\u0131 zam oranlar\u0131 da belli oldu.,\u0130\u015fte memur ve emeklilerin zaml\u0131 maa\u015flar\u0131: ,\u0130\u015fte zaml\u0131 memur ve emekli maa\u015flar\u0131...\r\n,2018'nin ilk 6 ay\u0131nda enflasyon y\u00fczde 9,17 olmu\u015f, bu nedenle s\u00f6z konusu d\u00f6nem i\u00e7in belirlenen y\u00fczde 4 toplu s\u00f6zle\u015fme zamm\u0131na ek olarak y\u00fczde 5,17 enflasyon fark\u0131 memur maa\u015flar\u0131na yans\u0131t\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,.