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Türkiye Gazetesi

2019 yılına damgasını vuran olaylar

2019 yılına damgasını vuran olaylar

Ajans Press’in yazılı basın, televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal medya mecraları özelinde gerçekleştirmiş olduğu medya araştırmasında 2019 yılının en çok konuşulan başlıkları derlendi. Yeni yıl coşkusu tüm dünyayı sararken geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 yılı tüm dünyada önemli olaylara sahne oldu. Doğal afetler, siyasi olaylar, terör saldırıları, operasyonlar ve protesto gösterileri başta olmak üzere uzun süre akıllarda yer alacak bir yıl geçirdik.

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