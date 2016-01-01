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2019 yılında kaç gün tatil yapılacak? 2019 yılı resmi tatil günleri
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Çalışanlar ve öğrenciler 2019 yılının resmi tatil günlerinin neler olduğuna ilişkin sorgulamalara başladı.
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