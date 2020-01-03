2020 kira artış oranları belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat

Enflasyon rakamlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131yla birlikte kiralara T\u00dcFE \u00fczerinden yap\u0131lacak art\u0131\u015f oran\u0131 belli oldu.,Enflasyon rakamlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131yla birlikte kiralara T\u00dcFE \u00fczerinden yap\u0131lacak art\u0131\u015f oran\u0131 y\u00fczde 15.18 oldu.\r\n,Aral\u0131k ay\u0131 enflasyonun a\u00e7\u0131klanmas\u0131yla birlikte bu ay kiralara yap\u0131lacak art\u0131\u015f oran\u0131 belli oldu.,12 ayl\u0131k enflasyonn y\u00fczde 11.84 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. T\u00dcFE\u2019nin 12 ayl\u0131k ortalamas\u0131na bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise y\u00fczde 15.18 rakam\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,B\u00f6ylece kiralara yap\u0131lacak art\u0131\u015f oran\u0131 y\u00fczde 15.18 oldu.,\u0130\u015fte kiraya g\u00f6re art\u0131\u015f oranlar\u0131:\r\n\r\nEski kira: 1000 lira\r\n\r\nYeni kira: 1151 lira,Eski kira: 1100 lira\r\n\r\nYeni kira: 1267 lira,Eski kira: 1200 lira\r\n\r\nYeni kira: 1382 lira,Eski kira: 1300 lira\r\n\r\nYeni kira: 1497 lira,Eski kira: 1400 lira\r\n\r\nYeni kira: 1612 lira,Eski kira: 1500 lira\r\n\r\nYeni kira: 1727 lira,Eski kira: 1600 lira\r\n\r\nYeni kira: 1842 lira,Eski kira: 1700 lira\r\n\r\nYeni kira: 1958 lira,Eski kira: 1800 lira\r\n\r\nYeni kira: 2073 lira,Eski kira: 1900 lira\r\n\r\nYeni kira: 2188 lira,Eski kira: 2000 lira\r\n\r\nYeni kira: 2303 lira