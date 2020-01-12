2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, ikinci el oto pazarları hareketlendi...

2020 model otomobillerin fiyat\u0131 u\u00e7tu, ikinci el oto pazarlar\u0131 hareketlendi...,2019 y\u0131l\u0131nda cazip teklifler ve d\u00fc\u015f\u00fck faiz s\u0131f\u0131r ara\u00e7 al\u0131m\u0131n\u0131 yo\u011funla\u015ft\u0131r\u0131nca otomotiv piyasas\u0131 hareketli g\u00fcnler ya\u015fad\u0131. Bankalar taksitlerini artt\u0131r\u0131p, firmalar da \u00f6zel kampanyalar yap\u0131nca otomobil piyasas\u0131nda 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n son ay\u0131nda sat\u0131\u015flar patlad\u0131. Piyasada cazip fiyatl\u0131 s\u0131f\u0131r ara\u00e7lar\u0131n t\u00fckenmesi, 2020 y\u0131l\u0131na zaml\u0131 ba\u015flanmas\u0131yla 2.el otomobil sat\u0131\u015flar\u0131 h\u0131z kazand\u0131.,Bursa Oto Pazar\u0131'nda ise hareketlilik sabah erken saatlerde ba\u015flad\u0131. S\u0131f\u0131r ara\u00e7lar\u0131n pahal\u0131 ve t\u00fckenmesiyle birlikte vatanda\u015flar solu\u011fu ikinci el ara\u00e7larda ald\u0131. Sabah saatlerinden itibaren en iyi arac\u0131 alabilmek i\u00e7in oto pazar\u0131na ak\u0131n eden vatanda\u015flar, yo\u011funluk olu\u015fturdu. Say\u0131s\u0131z arac\u0131n oldu\u011fu pazarda vatanda\u015flar, hangi arac\u0131 alma konusunda ise karars\u0131z kal\u0131yor. Al\u0131c\u0131lar, son zamanlarda ikinci el piyasas\u0131nda \u00e7ok y\u00fcksek art\u0131\u015f oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Bursa'da pazar g\u00fcn\u00fc vatanda\u015flar sabah erken saatlerde istedikleri arac\u0131 alabilmek i\u00e7in oto pazar\u0131na ak\u0131n etti. S\u0131f\u0131r otomobiller gibi 2.el ara\u00e7lara yap\u0131lan zamlar al\u0131c\u0131lar\u0131 hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011fratt\u0131.,S\u0131f\u0131r otomobil almak isteyenlerin be\u011fendikleri ara\u00e7 i\u00e7in 2 ay s\u0131ra beklemesi 2.ele olan ilgiyi artt\u0131rd\u0131. Ancak bir \u00f6nceki aya g\u00f6re yeni y\u0131lda ikinci el otomobiller de en az 5 bin lira zamland\u0131.,Oto pazar\u0131nda m\u00fc\u015fteri bekleyen Cemil \u00c7eliky\u00fcrekli, "S\u0131f\u0131r otomobillerde fiyatlar y\u00fckselince bu durum ikinci ele de yans\u0131yor. Bir, bir bu\u00e7uk ay \u00f6nce 42 lira dedi\u011fimiz ara\u00e7lara \u015fu anda 48 lira diyoruz. Ara\u00e7larda kilometrelerin oynanmamas\u0131na, \u00f6nden hasarl\u0131 olmamas\u0131na \u00e7ok dikkat ediliyor. \u00c7ok fazla hasar kayd\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 zaman vatanda\u015flar arac\u0131 almaktan vazge\u00e7ebiliyor. M\u00fc\u015fterimiz, ikinci el ara\u00e7 al\u0131yor. Bunlar\u0131n ba\u015f\u0131na bir \u015feyler gelmi\u015f olabiliyor. Biz de onlara en iyi \u015fekilde aktarmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Devletin yapm\u0131\u015f oldu\u011fu KDV, \u00d6TV indirimleri vard\u0131. Bunlarla beraber k\u0131p\u0131rt\u0131 gelmi\u015fti. Kampanyan\u0131n bitmesiyle s\u0131f\u0131r ara\u00e7lara \u00e7ok zam geldi. S\u0131f\u0131rlar y\u00fckselince ikinci elde de \u00e7ok art\u0131\u015f oldu. 2010 model bir ara\u00e7, 65 bin lira civar\u0131nda. Ya\u015f s\u0131n\u0131rlamas\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in de kredi \u00e7ekilemiyor. \u0130nsanlar kredi \u00e7ekip, ara\u00e7 almas\u0131 i\u00e7in s\u0131n\u0131r\u0131n kalkmas\u0131 gerekiyor. 5 ya\u015f\u0131nda bir araba ise 100 bin liray\u0131 ge\u00e7iyor. \u0130nsanlar sonra ara\u00e7 alam\u0131yor" dedi. (\u0130HA)