2020'nin trafik cezaları belli oldu! İşte rakamlar

Park ve duraklama yasaklar\u0131na, d\u00f6n\u00fc\u015f ve ge\u00e7me kurallar\u0131na, kav\u015faklarda ge\u00e7i\u015f hakk\u0131na, indirme ve bindirme kurallar\u0131na uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fc kullanmayanlar, trafik kurallar\u0131na uymayan yayalar ile ara\u00e7lardan \u00e7\u00f6p atanlar ve ara\u00e7larda y\u00fcksek seste m\u00fczik a\u00e7anlar, 132 lirayla cezaland\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,K\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131k ve \u015ferit ihlali yapanlara, y\u00fczde 30'a kadar h\u0131z s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 a\u015fanlara, ara\u00e7 s\u00fcrerken cep telefonu kullananlara, ara\u00e7 muayenesini yapt\u0131rmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet s\u00fcrme kurallar\u0131na uymayan s\u00fcr\u00fcc\u00fclere 288 lira ceza uygulanacak.\r\n\r\n,2020'nin trafik cezalar\u0131 belli oldu! Trafik cezalar\u0131, Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 Gelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca belirlenen yeniden de\u011ferleme oran\u0131na g\u00f6re yeni y\u0131lda y\u00fczde 22,58 zaml\u0131 uygulanacak.,Resmi Gazete'de 23 Aral\u0131k'ta yay\u0131mlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebli\u011fi"nde Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 Gelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca yeniden de\u011ferleme oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 22,58 olarak belirlenmesinin ard\u0131ndan 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarlar\u0131 da yeniden hesapland\u0131.\r\n\r\nBuna g\u00f6re, 2020'de en d\u00fc\u015f\u00fck ceza, ta\u015f\u0131ma s\u0131n\u0131r\u0131 \u00fcst\u00fcnde yolcu alan s\u00fcr\u00fcc\u00fclere 104 lira olarak kesilecek. En y\u00fcksek ceza ise 32 bin 719 lira ile i\u015fletme \u015fartlar\u0131na uymadan ara\u00e7 muayene etmeyi \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kez tekrarlayanlar i\u00e7in uygulanacak.,K\u0131\u015f lasti\u011fi kullanma zorunlulu\u011fu oldu\u011fu halde bu kurala uymayanlar, 766 lira ceza \u00f6deyecek.,Sahte ya da ba\u015fka bir araca ait plakay\u0131 takan veya kullananlar, 6 bin 129 lira cezay\u0131 \u00f6demek zorunda olacak. Drift\/spin atarak trafi\u011fi tehlikeye d\u00fc\u015f\u00fcrenlere 6 bin 141 lira ceza kesilecek.\r\n\r\nUyu\u015fturucu veya uyar\u0131c\u0131 madde alarak, ara\u00e7 kullanan \u015fah\u0131slar 6 bin 333 lirayla cezaland\u0131r\u0131lacak.,Alkoll\u00fc olarak ara\u00e7 kulland\u0131\u011f\u0131 ilk kez tespit edilen, trafi\u011fi aksatacak veya tehlikeye sokacak \u015fekilde art arda birden fazla \u015ferit de\u011fi\u015ftiren, ters istikamette ara\u00e7 s\u00fcren, emniyet \u015feridi ihlali yapan ve h\u0131z s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 y\u00fczden 50'den fazla a\u015fan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler bin 228 lirayla cezaland\u0131r\u0131lacak.,Ara\u00e7 tescil belgesini ara\u00e7ta bulundurmayanlar ile tescil plakas\u0131n\u0131 monte edilmesi gereken yerin d\u0131\u015f\u0131nda bir yere takanlara 112 lira para cezas\u0131 kesilecek.,Yetkisi olmad\u0131\u011f\u0131 halde arac\u0131nda "\u00e7akar" tabir edilen \u0131\u015f\u0131kl\u0131\/sesli uyar\u0131 sistemlerini kullanan ki\u015filere bin 228 lira ceza kesilecek. Ayr\u0131ca, \u00fczerinde "\u00e7akar" bulunan ba\u015fkas\u0131na ait bir arac\u0131 kullanan ki\u015finin tespiti halinde ise s\u00fcr\u00fcc\u00fc ve ara\u00e7 sahibine ayn\u0131 miktar ceza ayr\u0131 ayr\u0131 uygulanacak. B\u00f6ylece s\u00fcr\u00fcc\u00fc ve ara\u00e7 sahibi toplam 2 bin 456 lira \u00f6demek zorunda kalacak.,Korsan yolcu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapanlara bin 228 liradan 2 bin 473 liraya kadar ceza kesilecek. Alkoll\u00fc bir \u015fekilde ara\u00e7 kulland\u0131\u011f\u0131 ikinci kez belirlenenler bin 539 lira, tescilli arac\u0131 plakas\u0131z kullanan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ise 2 bin 81 lira ceza \u00f6demek zorunda kalacak.,S\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesiz motorlu ara\u00e7 kullanan ve alkoll\u00fc olarak ara\u00e7 kulland\u0131\u011f\u0131 \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kez tespit edilenler 2 bin 473 lira ceza \u00f6deyecek.\r\n\r\nUyu\u015fturucu veya uyar\u0131c\u0131 maddelerin kullan\u0131l\u0131p kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ya da alkol\u00fcn kandaki miktar\u0131n\u0131 tespit amac\u0131yla kolluk kuvvetlerince teknik cihazlar kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 kabul etmeyenlere 3 bin 516 lira ceza uygulanacak.\r\n\r\nRadarlar\u0131n yerini belirleyen veya s\u00fcr\u00fcc\u00fcy\u00fc ikaz eden cihazlar\u0131 imal veya ithal edenler 3 bin 728 lirayla cezaland\u0131r\u0131lacak.,Ara\u00e7lar\u0131na nitelik veya \u00f6l\u00e7\u00fclere ayk\u0131r\u0131 plaka takan, \u00f6ng\u00f6r\u00fclen say\u0131da tescil plakas\u0131 takmayan, farkl\u0131 okunmas\u0131 veya okunmamas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak \u015fekilde tescil plakas\u0131nda de\u011fi\u015fiklik yapanlara 505 lira ceza kesilecek.\r\n\r\nTehlikeli veya zararl\u0131 maddeleri, a\u011f\u0131rl\u0131k ve boyutlar\u0131 bak\u0131m\u0131ndan ta\u015f\u0131nmas\u0131 \u00f6zel izne ba\u011fl\u0131 olan e\u015fyay\u0131 izin almadan ta\u015f\u0131yanlara, 557 lira ceza uygulanacak.,Y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerini yerine getirmeyen sigorta \u015firketle