2020'nin trafik cezaları belli oldu! İşte rakamlar

2020'nin trafik cezaları belli oldu! Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak.