2021 yılında vefat eden ünlüler

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DÜNYA
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Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek yasak
DÜNYA
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Putin'den sert çıkış: Dostça olmayan adımlara karşı askeri önlemler alacağız
MAGAZİN
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Burak Özçivit, set çalışanlarına hakaretten hakim karşısına çıktı
YAŞAM
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Uzmanlar açıkladı: Sadece Türkiye’de var
EĞİTİM
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 19 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor
EĞİTİM
-
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi alıyor
EĞİTİM
-
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 13 öğretim üyesi alıyor
GÜNDEM
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Erdoğan: Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz
TEKNOLOJİ
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Meta, dolandırıcıların peşinde: Hepsine dava açtı
GÜNDEM
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Dev torbacı operasyonu: 141 kişi gözaltı
GÜNDEM
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Dövizdeki düşüş sonrası gözler zincir marketlerde: Fiyatlarda düşüş bekleniyor
SPOR
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Galatasaray maçına damga vuran Zorbay Küçük’ün savunması ortaya çıktı: Karar verildi
EKONOMİ
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Bakan Nebati'den dövize endeksli Türk lirası açıklaması
GÜNDEM
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Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü
GÜNDEM
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Kartal'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
YAŞAM
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Sahte içkiden son 10 günde 30 ölüm
GÜNDEM
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
EKONOMİ
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Dövizin düşmesiyle Kapalıçarşı’da uzun kuyruklar oluştu
DÜNYA
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ABD, Omicron nedenli ilk can kaybı
YAŞAM
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Elektrik kesintisi sonrası ezan okumak için imamdan ilginç çözüm
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2021 yılında vefat eden ünlüler
2021 yılında sanat dünyası büyük kayıplar verdi. Sinema, tiyatro, müzik dünyasından birçok ünlü isim hayatını kaybetti. İşte bu yıl vefatlarıyla herkesi hüzne boğan o isimler…
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