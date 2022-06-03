BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

2022 Memur ve emeklinin enflasyon zammı (Temmuz) ne oldu? Emekli zam oranı yüzde kaç? İşte gelecek olan zam oranları…

2022 Memur ve emeklinin enflasyon zammı (Temmuz) ne oldu? Emekli zam oranı yüzde kaç? İşte gelecek olan zam oranları…

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz ayında yapılacak olan zamlarda rakamlar netleşiyor. Yapılacak olan zam için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 73,50 arttı. Gelen veriler sonrası Temmuz ayına ilişkin zam hesaplamaları yapılmaya başlandı. Emekli ve memur maaşları için zam oranı, şimdiden yüzde 35'i geçti. Peki emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayında yapılacak zam oranları belli oldu mu? Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? İşte detaylar…

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144