2022 Memur ve emeklinin enflasyon zammı (Temmuz) ne oldu? Emekli zam oranı yüzde kaç? İşte gelecek olan zam oranları…

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz ayında yapılacak olan zamlarda rakamlar netleşiyor. Yapılacak olan zam için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 73,50 arttı. Gelen veriler sonrası Temmuz ayına ilişkin zam hesaplamaları yapılmaya başlandı. Emekli ve memur maaşları için zam oranı, şimdiden yüzde 35'i geçti. Peki emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayında yapılacak zam oranları belli oldu mu? Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu? İşte detaylar…